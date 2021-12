Piątek 3 grudnia 2021 Nvidia przyspiesza premierę GeForce RTX 3050

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:16 Według najnowszych informacji podchodzących ze źródeł zbliżonych do dystrybutorów, Nvidia zdecydowała się przyspieszyć premierę kart graficznych GeForce RTX 3050. Pierwotnie miały one pojawić się dopiero w 2. kwartale przyszłego roku, wraz z okrojoną wersją kart GeForce RTX 3060 w postaci modelu GeForce RTX 3050 Ti. Źródła wskazują, że informacje z kanałów dystrybucji o planowanej na styczeń premierze kart Radeon RX 6500 XT i Intel ARC miały skłonić Nvidię do zmiany decyzji. W efekcie GeForce RTX 3050 ma zadebiutować na rynku końcem stycznia, a obecnie planowaną datą premiery jest 27 stycznia.



Nieoficjalne dane wskazują, że GeForce RTX 3050 otrzyma 8GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą, oraz chip GA107 z 2304 rdzeniami CUDA, oferując około 2/3 wydajności modelu GeForce RTX 3060. Prawdopodobna cena rekomendowana to około 200 USD.



