Piątek 3 grudnia 2021 Windows 11 bardzo wolno przyjmuje się na rynku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:11 (1) Od premiery systemu Windows 11 mija już około 2 miesiące, i pierwsze informacje wskazują, że notuje on bardzo słabe przyjęcie na rynku. Według firmy analitycznej Lansweeper, do tej pory na aktualizację do Windows 11 zdecydowało się zaledwie 0,21 procent użytkowników systemu Windows 10. To wynik zdecydowanie gorszy niż uzyskiwały w 2 miesiące po swoich premierach systemy Windows 10 u Windows 7, a nawet gorszy niż podczas premiery Windows 8. Zdaniem Lansweeper, wokół Windows 11 brakuje też szumu medialnego, jaki występował po debiucie poprzednich systemów Microsoftu - liczba artykułów, komentarzy na temat Windows 11 oraz liczba testów systemu jest wyraźnie niższa, niż u poprzedników.



Analitycy z Lansweeper próbują też znaleźć odpowiedź na pytanie co wstrzymuje posiadaczy Windows 10 przed aktualizacją do Windows 11, i to pomimo tego, że aktualizacja jest bezpłatna.



Ich zdaniem jednym z czynników są wymagania dotyczące obecności modułu TMP 2.0. To powoduje, że zdecydowana większość mniej świadomych użytkowników komputerów po prostu nie wie, czy może zaktualizować Windows 10 do Windows 11, ani też nie posiada czasu lub wiedzy aby to sprawdzić, co sprawia, ze osoby te odkładają przejście na Windows 11 na bliżej nieokreślony moment. Innymi czynnikami mogą być: zadowolenie z użytkowania Windows 10, przyzwyczajenie się do ciągłego korzystania z jednego, aczkolwiek stopniowo aktualizowanego systemu, oraz z punktu widzenia przeciętnego użytkownika - niewielka liczba zmian wprowadzanych przez Windows 11.



Przecież to proste Watsonie. (autor: Kenjiro | data: 3/12/21 | godz.: 14:13 )

W11 powinien się nazywać Windows 10.1. Głównie kosmetyka i tyle.



