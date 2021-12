Poniedziałek 6 grudnia 2021 Intel finalizuje kontrakt na produkcję 3nm, 5nm i 6nm chipów w TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:34 Szef Intela, Pat Gelsinger, nawoływał ostatnio rząd USA do udzielania dużego wsparcia finansowego dla Amerykańskich firm działających w branży półprzewodnikowej. Krytykował też wieloletnie braki w tym zakresie powodują utratę przewagi technicznej USA, oraz konieczność zamawiania chipów u producentów z Tajwanu i Korei, co tylko ich wzmacnia. Tymczasem według najnowszych informacji, nie przeszkadza to Intelowi równolegle finalizować kontrakt z TSMC na produkcję 3nm i 5nm chipów na zlecenie Intela. Intel zwiększył środki na badania i rozwój i zamierza w najbliższych latach nadrabiać zaległości w opracowywaniu kolejnych procesorów litograficznych.



Do tego czasu krzemowy gigant przynajmniej przejściowo skorzysta z możliwości zamawiania bardziej zaawansowanych chipów w TSMC.



Według najnowszych informacji, kontrakt Intela z TSMC jest właśnie finalizowany, i powinien zostać zawarty w tym miesiącu.



Pierwsze produkty Intela wytwarzane w fabrykach TSMC pojawią się na rynku już na początku 2022 roku, w postaci kart graficznych Intel ARC, wytwarzanych w litografii 6nm. W późniejszym czasie w fabrykach TSMC powstawać będą chipy do kart ARC 2. generacji, oraz przynajmniej dwa z czterech układów scalonych, z jakich składają się procesory Core 14. generacji Meteor Lake-S.



