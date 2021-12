Poniedziałek 6 grudnia 2021 Amerykańska Komisja Handlu wszczyna postępowanie w sprawie przejęcia ARM przez Nvidia

Autor: Zbyszek | źródło: Toms Hardware | 06:31 Nvidia ma ogromne problemy z uzyskaniem zgody na finalizację umowy zakupu ARMa od Softbanku. Rutynowe postępowanie antymonopolowe prowadzą w tej sprawie urzędy w wielu krajach, m.in w Wielkiej Brytanii, USA, a także w Chinach. Jak się okazuje, otrzymują one bardzo dużo wątpliwości, zgłaszanych zarówno instytucje państwowe jak i firmy prywatne i to bez względu na szerokość geograficzną. Największe obawy płyną od firm, z którymi Nvidia bezpośrednio konkuruje lub współpracuje, w tym od Qualcomma, Intela, AMD, Mediateka i Apple.



Wiosną tego roku wydawało się, że przejęcie nie jest zagrożone, ale zwyczajnie może trwać bardzo długo. Od tamtego czasu grono przeciwników tej transakcji powiększyło się: swój sprzeciw w przejęciu ARMa przez Nvidię wyraziły m.in firmy: Samsung, Amazon i Tesla, dołączając do szerokiego i tak frontu przeciwników tej transakcji.





Teraz do grona przeciwników tej transakcji dołączyła amerykańska Federalna Komisja Handlu, która wezwała wydające w tej sprawie opinię urzędy antymonopolowe do wydania decyzji blokujących przejęcie ARM przez Nvidia. Federalna Komisja Handlu twierdzi, że zakup ARMa przez Nvidię będzie niekorzystny dla całej branży elektronicznej i może spowodować sztuczne dawkowanie rozwoju technologicznego oraz zbyt dużą koncentrację praw patentowych i licencyjnych w rękach jednego podmiotu.



Ew. zgoda na taką transakcję może być bardzo niekorzystna szczególnie dla trzech rynkach przemysłu elektronicznego, na których Nvidia konkuruje z innymi wytwórcami przy użyciu procesorów opartych na architekturze Arm, to jest:

- rynku systemów wspomagania kierowcy oraz innych wysokiego poziomu systemów sterowania pojazdami

- rynku procesorów z architekturą ARM przeznaczonych do zastosowań wspierających tzw. usługi w chmurze

- rynku obejmującym karty DPU (Data Processing Unit), czyli bardzo zaawansowanych przełączników sieciowych używanych do wydajnej transmisji danych pomiędzy serwerami w obrębie centrum danych.





Dodatkowo zdaniem Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu, po przejęciu ARM Nvidia miałaby mniejszą motywację do opracowywania lub udostępniania nowych funkcji lub innowacji architektury ARM w korzystny dla konkurentów sposób.

Jednocześnie Federalna Komisja Handlu analizując tą sprawę zdecydowała o wykorzystaniu przysługującego jej prawa do wszczęcia postępowania administracyjnego, w przypadku pojawienia się istotnych powodów, że owe postępowanie leży w interesie publicznym.





wygląda na to, że zakup ARM Ltd. przez Nvidia może jeszcze długo nie dojść do skutku - o ile w ogóle uda się go sfinalizować Nvidi, co staje się coraz bardziej wątpliwe.



