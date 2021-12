Szafa drewniana do domu - jak wybrać?

Szafa sosnowa, świerkowa, czy bukowa?

Wybierając szafę, musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Po pierwsze jest to materiał wykonania. Drewno to najbardziej naturalny i oddychający materiał, który wprowadza do każdego wnętrza ciepły klimat. Nie jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, więc jest to idealny pomysł na mebel do pokoju dziecięcego. Szafy czterodrzwiowe, czy dwudrzwiowe gwarantują wysoką trwałość. W sklepach dostępne jest między innymi duża szafa drewniana sosnowa, szafy dębowe oraz świerkowe. To od nas zależy jaki surowiec wykonania będzie najlepszy.

Szafy drewniane — na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

W każdym domu niezbędne jest funkcjonalna przestrzeń służącą do organizacji i przechowywania różnych przedmiotów, głównie ubrań. Ze względu na niewielki metraż mieszkań nowoczesnego budownictwa niewiele osób może pozwolić sobie na praktyczne rozwiązanie w postaci wielkiej garderoby. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzą drewniane szafy z naturalnego drewna, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Odpowiednio dobrane szafy pomogą zapewnić miejsce na odzież, bieliznę, dodatki oraz akcesoria, a także stanie się głównym atutem wystroju wnętrza.

To, czy dana szafa będzie funkcjonalna, zależy od kilku parametrów. Są nimi układ półek, gabaryty mebla, przegrody itd. Te wszystkie elementy powinny być dopasowane do naszych potrzeb. Przed zakupem tego mebla powinniśmy wiec odkładnie przyjrzeć się, jaki typ mebla będzie najbardziej zbliżony do naszych oczekiwań.

Drzwi szafy — duża szafa drewniana

Każda szafa wyposażona jest w drzwi. Służą one przede wszystkim do zwiększania funkcjonalności mebla. Chronią zawartość przed zabrudzeniem i kurzem oraz pełni funkcję reprezentacyjną.

Bardzo popularnym wyborem ostatnimi czasy są meble do sypialni wyposażone w lustra. Jest to świetne rozwiązanie nie tylko ze względu estetycznych, lecz także praktycznych. Szklane elementy odbijają światło, powiększając optycznie pomieszczenie. Dodatkowo możemy się w nich przejrzeć, tak więc z powodzeniem możemy się przebierać oraz tworzyć makijaż w jednym miejscu.

Jaką szafę z drewna wybrać?

Na pewno musi być wykonana z najwyższej jakości drewna. Model szafy warto dobrać w zależności od pomieszczenia i jego przeznaczenia. Decydując się na konkretny wzór, zwróćmy uwagę na charakter wnętrza. Szafa nie powinna zbyt się wyróżniać, lecz powinna tworzyć spójną całość z pozostały elementami wystroju.