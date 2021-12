Poniedziałek 6 grudnia 2021 Lista i cennik płyt głównych MSI z chipsetem Intel B660

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:26 Część osób zamierzających zmontować lub zakupić nowy komputer stacjonarny być może oczekuje na pojawienie się spodziewanych w styczniu nowości, tj. procesorów Ryzen serii 5000 z dodatkową pamięcią podręczą 3D V-Cache, lub tańszych procesorów Intel Core 12. generacji i tańszych płyt głównych z podstawką LGA 1700. W sieci właśnie pojawiała się lista płyt głównych z chipsetem Intel B660 przygotowanych przez firmę MSI. Producent przygotował w sumie 10 różnych modeli tych płyt, z czego 8 w formacie mATX, a dwie w typowej wielkości ATX.



W przypadku typowych konstrukcji ceny wynoszą od 119 USD za najtańszy model MSI Pro B660M-E, do 189 USD za model MSI Pro B660M-A i 219 USD za MSI Pro B660-A oraz MSI Pro B660M-A WiFI. Drożej wycenione zostały adresowane dla graczy i entuzjastów modele z serii MAG, które wyceniono na kwotę od 199 USD za MSI MAG B660M Bazooka do 259 USD za MSI MAG B660 Tomahawk WiFi.



Oznacza to, że najtańsza płyta MSI z gniazdem LGA 1700 i chipsetem Intel B660 powinna kosztować w Polsce około 550-600 złotych.



Poniżej pełna lista płyt wraz z cenami.

MAG B660 Tomahawk WiFi - $259 US

MAG B660M Mortar WiFi - $239 US

MAG B660M Mortar - $219 US

MAG B660M Bazooka - $199 US

PRO B660-A - $209 US

PRO B660M-A- WiFi- $209 US

PRO B660M-A - $189 US

PRO B660M-G - $139 US

PRO B660M-B - $129 US

PRO B660M-E - $119 US



