Wtorek 7 grudnia 2021 Ryzen 6000 z serii Rembrandt z bardzo wysoką wydajnością graficzną

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:41 W styczniu powinny oficjalnie zadebiutować nowe procesory AMD Ryzen serii 6000 ze zintegrowaną grafiką, skrywane do tej pory pod nazwą kodową Rembrandt. Będą one produkowane w litografii 6nm od TSMC i otrzymają rdzenie ZEN3, kontroler pamięci DDR5 i LPDDR5 oraz znacznie nowocześniejszy układ graficzny z architekturą RDNA 2 (dotychczasowe APU Cezanne, czyli Ryzen serii 5000 posiadają IGP z architekturą Vega). Nowy IGP będzie mieć 12 bloków CU (Compute Units), czyli o 50% więcej niz IGP zastosowany w Cezanne, a dodatkowo blok CU architektury RDNA 2 jest bardziej wydajny od tego z architekturą Vega.



To ma przełożyć się na wysoka wydajność graficzną nowych procesorów, i pierwsze doniesienia potwierdzają, że w istocie tak będzie.



Wynika z nich, że laptopowy Ryzen serii 6000 uzyskuje około 2700 punktów w teście 3D Mark Time Spy - ponad 2 razy więcej, niż dotychczasowe procesory Ryzen serii 5000 (około 1200 punktów w 3D Mark Time Spy.



Taki wynik oznacza, że IGP nowych Ryzenów jest bardziej wydajny niż karta GeForce GTX 1050Ti (około 2350 punktów w 3D Mark Time Spy) i niewiele ustępuje karcie GeForce GTX 1650 (wynik około 3300 punktów).



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.