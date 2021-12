Wtorek 7 grudnia 2021 GeForce RTX 2060 12 GB debiutuje na rynku, ceny w sklepach wysokie

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 14:48 Nvidia oficjalnie wprowadza dzis na rynek dość dobrze znaną nam kartę GeForce RTX 2060 w wersji z 12 GB pamięci. GeForce RTX 2060 trafia do sklepów w zmienionej specyfikacji po prawie rocznej przerwie w produkcji, aby poprawić dostępność kart na rynku w obliczu wciąż niewystarczających dostaw nowszych modeli z serii Ampere. GeForce RTX 2060 12 GB posiada układ graficzny TU104 (Turing, 12nm) z 2176 rdzeniami CUDA taktowaniem bazowym 1470 MHz i taktowaniem Boost 1750 MHz. Chip jest połączony z pamięcią GDDR6 za pomocą 192-bitowej magistrali, co zapewnia przepustowość 336 GB/s.



Liczba rdzeni CUDA i taktowania GPU są więc takie sama jak w dawnym modelu RTX 2060 Super, a interfejs pamięci jest taki jak w bazowej wersji GeForce RTX 2060, przy czym zwiększono jej pojemność z 6 GB do 12 GB.



Sugerowana cena - 270 dolarów (netto), ma obecnie małe przełożenie na ceny w sklepach - w pierwszych Europejskich sklepach, gdzie GeForce RTX 2060 12 GB jest już dostępny, cena jest wyraźnie wyższa i wynosi 440-540 Euro (z VAT).



