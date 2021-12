Wtorek 7 grudnia 2021 Nvidia: dostępność kart graficznych poprawi się w 2. połowie 2022 roku

Autor: Zbyszek | 16:42 (1) Na rynku układów scalonych od kilkunastu miesięcy występują niedobory i opóźnienia dostaw wynikające z nadmiernego wzrostu zamówień. Wynika on z nałożenia się na siebie co najmniej kilku czynników - wzrostu zapotrzebowania na elektronikę komputerową wywołanego przez konieczność pracy i nauki zdalnej, debiutu kart graficznych i konsol nowej generacji, wzrostu ceny krypto-walut powodującego wykupywanie ze sklepów urządzeń do ich wydobywania, a przy tym dynamicznego rozwoju branż IoT, Automotive i startu sieci komórkowej 5G.



Braki najbardziej dotykają branżę motoryzacyjną - gdzie tysiące wyprodukowanych samochód zalega na parkingach producentów w oczekiwaniu na dostawę modułu komputerowego, oraz na rynku kart graficznych, których zakup jest trudny, a ceny wyraźnie wyższe od sugerowanych.



Datę, w której ta niekorzystna sytuacja zacznie się poprawiać podał właśnie Colette Kress, dyrektor finansowy Nvidia. Na początku poinformował on, że Nvidia uczyniła w ciągu tego roku bardzo wiele, aby zwiększyć produkcję kart graficznych z serii Ampere, która mimo iż jest bardzo duża, i tak nie zaspokaja potrzeb rynku.



Zdaniem pracownika Nvidia, niedobory układów scalonych na rynku zaczną zmniejszać się w 2. połowie 2022 roku. Wprawdzie Colette Kress nie podał dlaczego jego zdaniem się tak stanie, ale nie jest tajemnicą, że wówczas TSMC zacznie w swoich fabrykach produkować na masową skalę 5nm układy scalone co uwolni część mocy produkcyjnych w dotychczasowej litografii 7nm. Dodatkowo Intel powinien wówczas zacząć udostępniać firmom trzecim możliwość zamawiania produkcji układów scalonych na swoich starszych 14nm liniach produkcyjnych.



W przypadku kart graficznych dostępność ma być lepsza również z powodu debitu kolejnej generacji kart, która będzie oferowana równolegle z dotychczasową generacją. Tym samym Nvidia nie popełni błędu jaki miał miejsce podczas premiery GeForce RTX 30x0 z serii Ampere, po debiucie których natychmiast zaprzestano produkcji kart poprzedniej generacji, co postawiło rynek kart graficznych w trudnej sytuacji.



