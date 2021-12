Czwartek 9 grudnia 2021 Założyciel TSMC: Pat Gelsinger jest za stary aby zmienic Intela

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:28 (1) Założyciel Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Morris Chang, podzielił się swoją opinią na temat ostatnich komentarzy wygłoszonych przez Patricka Gelsingera, czyli od niedawna nowego szefa firmy Intel. Przypomnijmy, że prezes Intela m.in. apelował do rządu USA o udzielenia znaczącego wsparcia amerykańskim firmom w wyjściu technicznym z konkurentami z Tajwanu i Korei Południowej. Określił też Tajwan jako miejsce niestabilne, ze względy na trudne relacje polityczne z Chinami, czym odniósł się do niedawnego wtargnięcia 17 chińskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Tajwanu.



Na te informacje zareagował jeszcze w ubiegłym tygodniu prezes TSMC, Mark Liu, który stwierdził, że jego firma nie krytykuje swoich konkurentów z branży, a opinie Pata Gelsingera nt. Tajwanu nie są podzielane przez większość.



Teraz do dyskusji dołączył założyciel TSMC i były wieloletni prezes tej firmy - Morris Chang. Stwierdził on, że słowa o niestabilnej sytuacji Tajwanu mają na celu zapewnienie większych dotacji rządowych na odrodzenie Intela, a także, że jest to odwracanie uwagi od tego, w jaki sposób Intel planuje w nadchodzących latach dogonić TSMC pod względem technicznym.



Podkreślił też, że jego zdaniem Pat Gelsinger jest już za stary aby znacząco zmienić Intela - ze względu na zasady Intela, zgodnie z którymi dyrektor generalny tej firmy musi przejść na emeryturę w wieku 65 lat. To oznacza, że Pat Gelsinger pozostanie szefem Intela jeszcze tylko 4 lata i 3 miesiące - będzie musiał odejść na emeryturę w marcu 2026 roku, równo po 5 latach swojej pracy w tej roli.



Nie jest jednak za stary na podpisywanie miliardowych kontraktów z TSMC?

Nie jest jednak za stary na podpisywanie miliardowych kontraktów z TSMC?

Jeszcze kilka lat temu TSMC czołgało się po betonie w swoich 28 nm, ale teraz poczuło moc. Tajwańskie ludki nie pojmują chyba, że wystarczy iż USA na moment o nich zapomni i już mają republikę ludową u siebie.



