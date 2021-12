Niedziela 12 grudnia 2021 Poly prezentuje nowe produkty: Studio P21 i Savi 7320 Office

Autor: Redakcja | źródło: Poly | 23:10 Kojarzycie może taką firmę jak Poly? Jeśli nie, to wcale Wam się nie dziwię, bo producent ten zajmuje się przede wszystkim produkcją wyspecjalizowanego sprzętu i oprogramowania dla średnich i dużych firm. Jeszcze do niedawna było tak, że przeciętny Kowalski jeśli już o Poly usłyszał, to raczej nie znalazł w ich ofercie zbyt wielu atrakcyjnych produktów. Sytuacja zmieniał się mniej więcej rok temu wraz z wybuchem pandemii koronawirusa i większym naciskiem na pracę zdalną. W tym momencie niszowy do tej pory sprzęt zaczął być potrzebny coraz szerszej grupie odbiorców.







Dlatego też dziś chcielibyśmy przedstawić Wam kolejne dwa produkty skierowane do pracowników, którzy godzinami prowadzą wideokonferencje z innymi współpracownikami lub klientami i potrzebują rozwiązań, które nie tylko działają, ale też zapewniają duży komfort pracy.



Jeden by z wszystkimi rozmawiać



Pierwszym takim urządzeniem jest Poly Studio P21, czyli monitor przystosowany do wideokonferencji właśnie. Jego centralnym elementem jest 21,5-calowa matryca o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, która zapewnia kontrast na poziomie 1000:1 i kąty widzenia wynoszące tak w pionie jak i poziomie po 89 stopni. Za jej podświetlenie odpowiadają diody LED generujące światło o natężeniu do 250cd/m^2, co w tej chwili jest w zasadzie standardem. To co ponoć wykracza poza standard, to użyty wyświetlacz, który wyróżnia nie tylko bardzo równomierne podświetlenie, ale też równie dobra reprodukcja kolorów. Niestety nie wiadomo jak szerokie spektrum jest tu pokrywane, więc obstawiałbym niepełne sRGB.



Wyświetlacz to nie wszystko



Sam wyświetlacz to jednak nie wszystko, bo w monitor wbudowano też dodatkowy system oświetlenia osoby przed nim siedzącej. Ten ma z kolei poprawić odbiór rozmówcy i zapewnić dobry obraz nawet przy kiepskich warunkach oświetlenia. Generowane światło ma temperaturę 3000K, a jego natężenie jest dostosowywane automatycznie na podstawie danych zbieranych przez czujnik oświetlenia. W urządzenie wbudowano również całkiem dobrą kamerę o rozdzielczości 1080p, dwa 10W głośniki (80Hz – 20kHz), oraz mikrofon z funkcją redukcji szumów (technologia MEMS, czułość 26dB, 50Hz-20kHz).



Całość uzupełniają dwa porty USB typu A, jack 3,5mm, wbudowane przyciski do kontrolowania głośności i rozłączania rozmowy, a także ładowarka indukcyjna wbudowana w podstawkę. Model Studio P21 z komputerem komunikuje się za pomocą złącza USB 3.0 typu C i współpracuje z systemami MacOS od wersji 10.15 wzwyż oraz Windowsami, począwszy od 8.1 wzwyż.



Aby sprzęt zaczął pracować, wystarczy ściągnąć specjalne oprogramowanie Poly ze strony producenta oraz następnie podpiąć urządzenie kablem USB. Na obudowie mamy specjalny szybki przycisk to wyłączenia mikrofony oraz dodatkowo fizyczną zaślepkę kamery. Dzięki temu możemy szybko kontrolować prywatność, dodatkowo dzięki podświetleniu, które informuje na czy mamy aktywny mikrofon i kamerę czy nie. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta.















Słuchawki dla telemarketera



Kolejnym ciekawym narzędziem pracy od Poly są słuchawki Savi 7320 Office dedykowane osobom ceniącym sobie prywatność połączoną z dobrymi zabezpieczeniami transmisji głosowej i wysoką jakością samego połączenia. Producent przekonuje, że jego produkt może się pochwalić zabezpieczeniami klasy militarnej, oraz dużą elastycznością, co ma zagwarantować kompatybilność z technologią DECT. Dzięki wykorzystaniu tego standardu możliwe jest wdrożenie modelu Savi 7320 nawet w tych środowiskach, gdzie występuje duże natężenie transmisji radiowej a także integrację z już istniejącymi rozwiązaniami, w tym z leciwymi nawet telefonami stacjonarnymi.



Same słuchawki otrzymały oczywiście dobrej jakości przetworniki wspierane przez technologię ochrony słuchu SoundGuard Digital, a wbudowany mikrofon może się pochwalić aktywną redukcją szumów oraz rozwiązaniem Acoustic Fence, które wydatnie poprawia ogólną jakość prowadzonych rozmów. Dla wygody użytkownika na obudowie pojawiły się też przyciski sterujące do regulacji głośności dźwięku, wyciszania i odbierania połączeń, a także dioda informująca o połączeniu przychodzącym. Poly Savi 7320 wspiera ponadto technologię sterowania urządzeniami za pomocą komend głosowych i może pracować w odległości do 180 metrów od odbiornika przez maksymalnie 13 godzin (czas rozmowy).



W pudełku oprócz słuchawek znajdziemy również stację dokującą z funkcją ładowania, którą można podłączyć do sieci telefonicznej lub komputera za pomocą złączy USB typu A i C lub wtyczki RJ11.









