Huawei Band 4 pro: Najlepszy przystępny cenowo tracker fitness, jaki możesz uzyskać

We współczesnym świecie technologii każda marka tworzy dla ułatwienia różne urządzenia elektroniczne. Te urządzenia to również smartfony, laptopy i opaski na rękę. Wszyscy potrzebujemy opaski, która pomoże nam w codziennym treningu. Odpowiedzią na to jest, że Huawei wypuścił imponującą i niedrogą opaskę na rękę o nazwie Huawei Band 4 Pro. Huawei nie tylko przyniósł nam szereg nowych produktów 5G, ale także zaprezentował produkt w postaci bransoletki sportowej o wyjątkowym wyglądzie i różnorodnych scenach - Huawei Band 4 Pro. Wśród trzech wydanych kolorów szczególnie przyciąga wzrok nova miodowa czerwień.











Jakość projektu, obudowy i wyświetlacza

Bez względu na to, w jakiej kategorii konsumentów „wygląd to sprawiedliwość” jest generalną zasadą, a więc jak spotkać zdrowie, sport, inteligencję, biorąc pod uwagę poczucie komfortu i mody. Moim zdaniem bransoletka Huawei 4 Pro daje własną odpowiedź. HUAWEI Band 4 Pro jest wyposażony w kolorowy ekran AMOLED HD o przekątnej 0,95 cala z przodu, który zapewnia wyraźny i znakomity efekt wyświetlania zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach, ale ponieważ jest wyposażony w ekran AMOLED, który jest bardzo wyrazisty w kolorze, jest to naturalne zmaksymalizować jego wartość. Aplikacja Huawei Sports Health, która jest używana z opaską, zapewnia ponad 100 rodzajów wykwintnych tarcz o różnych stylach. Dzięki ekranowi AMOLED ma bardzo pełny efekt kolorystyczny, dzięki czemu Twoja bransoletka ma wyjątkowy kolor na nadgarstku. Huawei Band 4 Pro wybrał przyjazny dla skóry materiał silikonowy, aby był wygodniejszy, ale ku mojemu zdziwieniu, dla osób takich jak ja, które mają skłonność do pocenia się, nie ma oczywistego uczucia tłustości podczas noszenia go przez długi czas. Huawei Band 4 pro ma trzy kolory, wiśniowo różowe złoto, szafirową czerń i miodową czerwień. Nie tylko dobrze się prezentuje, ale również bardzo dobrze komponuje się z ubraniami. Kolor tego Band 4 pro w mojej ręce to absolutna czerń, a zintegrowana czerń wygląda na bardzo mocną, ale jeśli chodzi o moje osobiste preferencje, może wolę wiśnioworóżowe złoto. Ale miodowy kolor jest wyjątkowy, ponieważ ten kolor jest również używany w modelach nova.

Funkcje takie jak GPS, oprogramowanie i monitorowanie stanu zdrowia

Band 4 pro ma wbudowany niezależny układ GPS, który umożliwia nagrywanie ruchów na świeżym powietrzu bez połączenia z telefonem. W rezultacie możesz pozbyć się kajdan telefonu komórkowego, niezależnie od tego, czy biegasz na świeżym powietrzu, czy pływasz na otwartych wodach, wystarczy nosić Band 4 pro, aby łatwiej i swobodniej nagrywać swoje trasy i ćwiczyć. Samopozycjonowanie Huawei Band 4 Pro, samodzielne nagrywanie, funkcja jest bardziej skoncentrowana, ćwiczenia są również wygodniejsze.

Band 4 pro obsługuje 11 trybów sportowych, w tym bieganie na świeżym powietrzu, bieganie w pomieszczeniach, spacery na świeżym powietrzu, spacery w pomieszczeniach, jazda na rowerze na świeżym powietrzu, jazda na rowerze w pomieszczeniach, maszyna eliptyczna, wioślarz, pływanie na basenie, pływanie na otwartej wodzie, bezpłatny trening itp. Jednocześnie W czasie rzeczywistym będzie również wyświetlać tętno, tempo, trajektorię, czasy udarów i inne dane dotyczące ćwiczeń w czasie rzeczywistym w aplikacji Huawei Sports Health, zapewniając dokładne monitorowanie i analizę ćwiczeń.

Huawei band 4 Pro obsługuje funkcję odtwarzania muzyki przez Bluetooth, która umożliwia użytkownikom wycinanie utworów i sterowanie odtwarzaniem muzyki bezpośrednio przez bransoletkę po podłączeniu. Jest łatwy w użyciu, niezależnie od tego, czy ćwiczysz, czy nosisz go na co dzień, eliminując kłopoty z wyjmowaniem telefonu i wycinaniem utworów przewodowym sterowaniem przez słuchawki.

Streszczenie

Z funkcji „Pro” wprowadzonych przez zespół Huawei 4 Pro, takich jak niezależne chipy GPS, bardziej profesjonalne monitorowanie ruchu i wskazówki, bardziej kompleksowe zarządzanie i zdrowie oraz nowa wspólna współpraca itp., nietrudno zauważyć, że Huawei jest badania i promowanie innowacji w dziedzinie zdrowia sportowego z silnymi genami innowacji technologicznych, tworząc własną wiodącą konkurencyjność w kompleksowy sposób. Ponadto dodanie wielofunkcyjnego NFC, a także funkcji takich jak sterowanie muzyką, wyszukiwanie telefonu komórkowego, przypomnienia ważnych informacji, sprawiają, że jest to nie tylko zespół, ale także część naszego codziennego życia, czyniąc nasz sport i zdrowie jeszcze bardziej wygodny i profesjonalny. Band 4 Pro występuje w dwóch wersjach kolorystycznych i najlepszą opcją jest zakup huawei band 4 pro czerwony.