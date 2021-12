Huawei e5576; Router o najlepszej prędkości i zasięgu

Jak wszyscy wiemy, że technologia bierze udział w każdym aspekcie życia, we współczesnym świecie istnieje tak wiele urządzeń elektronicznych, które służą do ułatwienia ludziom. Ale te urządzenia, takie jak smartfony, laptopy, są bezużyteczne, jeśli nie ma internetu. Internet będzie rozprzestrzeniał się wyłącznie za pomocą routerów, aby rozwiązać ten problem, Huawei wprowadza na rynek nowy router o nazwie Huawei E5576.









Jakość projektowania i budowy Aby porozmawiać o konstrukcji i jakości wykonania routera Huawei E5576, jest on wyposażony w plastikowe wykończenie z przodu i z tyłu z czarną linią z przodu na środku, a po prawej stronie znajduje się logo Huawei. Jest w całości wykonany z plastiku i dostępny w kolorze czarno-białym prawie 10cm i grubości około 1cm. w skrócie można powiedzieć, że ma najlepszą konstrukcję, jaką router może kiedykolwiek mieć, a także najlepszą wbudowaną jakość. Funkcja prędkości i zasięgu Prędkości były znacznie lepsze, gdy Huawei E5576 był podłączony przez USB. Możliwe było znacznie ponad 100 Mbit/s w łączu w dół i prawie 50 Mbit/s w łączu w górę. Te wyniki pomiarów pokazują, że modem może zapewniać duże prędkości, ale wąskie gardło znajduje się w słabym module WLAN. W porównaniu z drogim hotspotem LTE z wyższej półki, takim jak Huawei E5788 i Net gear Nighthawk M2, pokazuje również, że sieć LTE może znacznie więcej niż mały Huawei E5576 wysiada z połączenia. Minimalne opóźnienie (ping) zawsze było znacznie poniżej 20 milisekund – mały hotspot Huawei E5576 w niczym nie ustępuje znacznie droższym urządzeniom końcowym. Dostępne zakresy częstotliwości to; 4G / LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28 3G / UMTS: B1, B8 Wydajność i oprogramowanie Router Huawei E5576-320 LTE może być obsługiwany przez aplikację Huawei Smart Home (na Androida i iOS) lub przez interfejs WWW przeglądarki. Od pierwszej konfiguracji oprogramowanie oferuje zmianę hasła Wi-Fi i hasła administratora. Huawei odnotował standardowe hasło WLAN zarówno pod pokrywą baterii, jak i w komorze baterii. Ponieważ nie ma wyświetlacza do obsługi bezpośrednio na urządzeniu, musisz polegać na odpowiednich diodach LED z przodu. Świecą w różnych kolorach w zależności od stanu baterii lub w zależności od odbioru i są łatwe do odczytania. Zielone diody LED wskazują dobry stan, żółte diody sygnalizują słaby odbiór lub słabą baterię. Zarówno interfejs WWW, jak i aplikacja Huawei Smart Home oferują atrakcyjny, funkcjonalny design i są łatwe w obsłudze. Interfejs sieciowy można wywołać za pomocą urządzenia podłączonego do routera poprzez adres IP 192.168.8.1 w przeglądarce. Jeśli korzystasz z aplikacji, nie musisz podawać adresu IP. Aplikacja jest wystarczająca dla większości ustawień, tylko kilka pozycji menu jest dostępnych tylko przez interfejs sieciowy, na przykład tryb tylko 3G. Funkcja baterii i ładowania Bateria ma pojemność 1500mAh i może być bezproblemowo wymieniana przez użytkownika – to dość szczególna cecha w dzisiejszym świecie. Czas pracy Huawei określany jest na około 6 godzin, wartość ta została potwierdzona w teście. W zależności od ilości podłączonych urządzeń czas pracy może nieco się skrócić, ale w razie potrzeby można po prostu dokupić baterię zastępczą i tym samym wydłużyć czas pracy. Ostateczny werdykt Huawei e5576 Mobile Wi-Fi 3s to jeden z najtańszych mobilnych routerów LTE. Za niską cenę otrzymujesz rozsądną wydajność. Szczególnie przekonujące było dobrze zaprojektowane oprogramowanie i prosta obsługa. Kompaktowa konstrukcja i wymienna bateria są również pozytywne.