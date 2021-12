Niedziela 12 grudnia 2021 Intel prezentuje nowe technologie produkcji i lączenia układów scalonych

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:34 (1) Podczas odbywającej się właśnie w San Francisco konferencji 2021 IEEE International Electron Devices Meeting firma Intel zaprezentowała szereg nowości oraz zapowiedzi technologii które pojawią się po 2025 roku. Prezentacja dotyczyła m.in dalszego zwiększania gęstości upakowania tranzystorów, zmiany ich budowy z FinFET na GaaFET i RibbonFET, nowych technologii zwiększających skalowanie miniaturyzacji logiki wraz z miniaturyzacją tranzystorów, oraz innowacji w dziedzinie łączenia ze sobą układów scalonych. Najbliżej debiutu rynkowego jest technika Foveros Direct.



Foveros Direct to znacznie ulepszona wersja dotychczasowej techniki Foveros. Dzięki znacznemu zmniejszeniu wielkości polączeń układów krzemowych i ich ponad 10-krotnie większej gęstości, Foveros Direct zużywa mniej powierzchni łączonych chipów. Rozwiązanie jest kompatybilne z procesorami litograficznymi Intel 4 i Intel 3, i zostanie użyte w procesorach Intela już w 2023 roku.



Następnie w procesach litograficznych Intel 20A i Intel 18A, zastosowany zostanie nowy typ tranzystorów - RibbonFET o budowie GAA (Gate All Arround) z bramką otaczającą tranzystor. Oprócz tego Intel pracuje nad techniką 3D CMOS, polegającą na umieszczaniu tranzystorów NMOS i PMOS nad sobą, co pozwoli na upakowanie 30 do 50 procent więcej obwodów logicznych na tej samej powierzchni.



Poza tym Intel pracuje nad nowymi materiałami, które pozwolą na dalszą miniaturyzację tranzystorów, nowymi typami przełączników prądowych oraz komórkami pamięci typu FeRAM, a także prowadzi prace koncepcyjne na temat technologii możliwych do zastosowania po dojściu do granic możliwości klasycznej techniki krzemowej. Tutaj obiektem badań są m.in. obwody logiczne typu magneto-elektrycznego, używające zmiany spinu elektronów (zamiast przełączania tranzystorów).















ciekawi (autor: Markizy | data: 12/12/21 | godz.: 19:54 )

mnie czy intelowskie GAA nie będzie pochodzić od TSMC, wiec w tym przypadku chwalili by się nie swoją obudową.



Umieszczenie półprzewodnika typu N i P nad sobą spowoduje utworzenie diody półprzewodnikowej, wiec napięcie zasilania takiego procesora musi być poniżej 0.7V aby nie doszło do polaryzacji, a to z kolei ograniczy w ogóle jakiekolwiek OC. Slajdy nie pokazują warstwy izolacji miedzy układami wiec można zakładać że jej nie będzie.



