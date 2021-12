Szukasz dobrej okazji na pasek do zegarka GT 2 Huawei?

Oprócz dobrej jakości marek, podczas dużych wyprzedaży znajdziesz również wiele zniżek, kupując pasek do zegarka GT 2 Huawei. Najlepsze w posiadaniu smartwatcha, takiego jak Huawei Watch GT 2, jest to, że możesz zmienić jego wygląd w dogodnym dla siebie czasie. Huawei Watch GT 2 obsługuje wymienne, łatwe do dopasowania paski. Dzięki różnym kolorom i opcjom materiałowym nasze paski przenoszą kreatywność i wszechstronność na wyższy poziom. Trwała i unikalna konstrukcja Huawei Watch GT 2 poprawia przepływ powietrza i komfort, co zapewnia komfort noszenia.







Korzystając z Huawei Watch GT 2, wiele osób decyduje się na wymianę różnych pasków, skórzanych, żelowych, a nawet metalowych. Następnie pokażę, jak wyregulować i wymienić pasek Huawei Watch GT 2.

Wymiana paska zegarka Huawei Watch GT 2 W przypadku zegarków z niemetalowymi paskami i sprzączkami w kształcie litery T możesz dopasować pasek do wygodnego dopasowania w zależności od obwodu nadgarstka.

Jeśli chcesz zdjąć parę pasków z zegarka Huawei Watch GT 2, zacznij od odwrócenia zegarka na spód. Tutaj możesz zobaczyć dwa zapięcia na każdym pasku.

Odblokuj jedno zapięcie, pociągając je w kierunku środka paska. Spowoduje to wyjęcie kołka łącznika z jego gniazda.

Trzymając jeszcze szybszy, zdejmij pasek z jego pozycji. Po wyjęciu z pozycji możesz puścić zapięcie.

Powtórz to samo z drugim paskiem.

Teraz, aby umieścić nowy zestaw pułapek, najpierw pociągnij każdy łącznik do środka. To usunęłoby szpilkę i stworzyło wystarczającą tolerancję, aby pasek znalazł się na swoim miejscu.

Po ustawieniu na miejscu, zwolnij każdy element mocujący i delikatnie wyreguluj, aż kołki wsuną się z powrotem w odpowiednie gniazda na obudowie zegarka.

Na koniec powtórz ten sam proces z drugim paskiem. Regulacja paska zegarka Huawei GT2 Najpierw sprawdź, czy w pudełku zegarka znajduje się dołączony śrubokręt do regulacji paska. Zaleca się użycie płaskiej, czystej i oczyszczonej powierzchni, aby wkręty się nie odtoczyły i nie zgubiły (śruby są bardzo małe). Możesz kupić GT 2 z paskiem z fluoroelastomeru „Ice Blue” lub zarówno z tym czarnym paskiem, jak i szaro-brązowym skórzanym paskiem, który Huawei nazywa „Nebula Grey”. Te dwa warianty to w rzeczywistości ten sam zegarek z różną liczbą pasków w pudełku i określane odpowiednio jako modele „Sport” i „Klasyczny”. Ostateczny werdykt Rok od oryginału, ale Huawei GT 2 jest świetnie wyglądającym urządzeniem do noszenia o wysokiej jakości wzornictwie i kilku przydatnych funkcjach, pod warunkiem, że jesteś gotów zapłacić za całe to tytanowe, ceramiczne i szafirowe szkło. Huawei zapewnia również opcję zmiany wyglądu za pomocą różnych huawei pasek do watch gt2 20mm.