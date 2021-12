Niedziela 12 grudnia 2021 AMD zaprasza na prezentację nowych procesorów Ryzen i kart Radeon

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:57 Firma AMD oficjalnie poinformowała dzisiaj, że prezes i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su poprowadzi 4 stycznia 2022 roku konferencję online p.t. "2022 Product Premiere". W jej trakcie przedstawione zostaną nowe innowacje i rozwiązania, w tym nadchodzące procesory AMD Ryzen oraz karty graficzne AMD Radeon. Transmisja na żywo wystartuje we wtorek 4 stycznia o godzinie 16:00 czasu polskiego, i będzie udostępniania na stronie AMD oraz na kanale AMD w YouTube. Przewiduje się, że procesorami jakie zostaną zaprezentowane będą nowe modele procesorów Ryzen z serii Vermeer-X i Rembrandt.



Pierwsze z nich to desktopowe Ryzeny z rdzeniami ZEN 3 i dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache, a drugie to monolityczne APU dla laptopów wytwarzane w litografii 6nm, i łączące rdzenie ZEN 3 z wydajnym IGP opartym o architekturę RDNA 2.



Zagadkowa jest natomiast zapowiedź pojawienia się nowych kart z serii Radeon.



