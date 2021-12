Środa 15 grudnia 2021 Europejskie fabryki Intela i TSMC powstaną prawdopodobnie w Niemczech

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 16:57 (1) W ciągu 2021 roku plany budowy fabryk układów scalonych na terenie Unii Europejskiej zapowiedzieli dwaj ważni producenci - Intel i TSMC. Obie firmy planują w najbliższych kilku latach ogromne wydatki na budowę nowych zakładów produkcyjnych - TSMC mimo produkcji na pełni swoich mocy produkcyjnych nie jest w stanie realizować wszystkich zamówień, a Intel zdecydował o udostępnieniu firmom trzecim możliwości zlecania w jego fabrykach produkcji układów scalonych na zamówienie, przez co stanie się on konkurencją dla TSMC, Samsunga, GlobalFoundries i UMC.



Zarówno Intel jak i TSMC są obecnie na etapie poszukiwania dla swoich przyszłych europejskich fabryk odpowiednich, docelowych lokalizacji oraz na etapie definiowania, jak duże będą to zakłady.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że obaj producenci są bliscy zdecydowania o tym, że ich fabryki powstaną na ternie Niemiec. W takiej decyzji ma skłaniać rozwinięta gospodarka i infrastruktura komunikacyjna naszego zachodniego sąsiada, a także bliskość GlobalFoundries, dająca możliwość potencjalnego współistnienia w zbliżonych procesach logistycznych.



P.i.S (autor: Mario2k | data: 15/12/21 | godz.: 17:19 )

Niech idzie po rozum do głowy i ściągnie Intela albo TSMC do Polski ,to projekt strategiczny . Niemcy już się nachapali kasy na swoich samochodach ,im wystarczy ;)



