Środa 15 grudnia 2021 Intel chce korzystać z usług TSMC przez co najmniej 3 lata

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:14 Problemy Intela z opracowaniem własnych procesów litograficznych kolejnych generacji skłoniły w końcu krzemowego giganta do skorzystania z usług tajwańskiej firmy TSMC. To dość kuriozalne, bo w 2014 roku, kiedy Intel dysponował już własną litografią 14nm, tajwańskie TSMC posiadało tylko 28 proces litograficzny, mając duże problemy z litografią 22nm/20nm, i zaledwie plany dokończeniu badań nad 14nm litografiią. Los okazał się jedna przewrotny - Intel utknął w litografii 14nm na ponad 5 lat, uzyskując odpowiednią dojrzałość nowszego 10nm procesu dopiero końcem 2020 roku.



Tymczasem TSMC skutecznie wprowadziło w tym czasie procesy litograficzne 16/14nm (w 2016 roku), 7nm (w 2018/2019roku) i 5nm (obecnie).



Nie dziwi zatem fakt, że nowy szef Intela, Pat Gelsinger, zdecydował kilka miesięcy temu o tym, że Intel będzie produkował część ze swoich układów krzemowych w fabrykach TSMC. Intel zwiększył ostatnio środki wydawane na badania i rozwój i zamierza w najbliższych latach nadrabiać zaległości w opracowywaniu kolejnych procesorów litograficznych. Jednak do czasu zanotowania znaczących postępów w opracowaniu własnych litografii kolejnych generacji Intel przejściowo skorzysta z możliwości zamawiania bardziej zaawansowanych chipów u TSMC.



Według najnowszych informacji, współpraca Intela z TSMC, która rozpocznie się początkiem 2022 roku, potrwa co najmniej do 2025 roku. Kontrakt z Intela z TSMC ma zostać zawarty w ostatnich dniach grudnia, a pierwsze produkty Intela wytwarzane w fabrykach TSMC pojawią się na rynku już na początku 2022 roku, w postaci kart graficznych Intel ARC, wytwarzanych w litografii 6nm. W późniejszym czasie w fabrykach TSMC powstawać będą chipy do kart ARC 2. generacji, oraz przynajmniej dwa z czterech układów scalonych, z jakich składają się procesory Core 14. generacji Meteor Lake-S.



Najnowsze informacje wskazują, że Intel jest zdecydowany na zamawianie chipów w TSMC przez co najmniej 3 lata. Poza 5nm i 3nm chipami jakie będą dostarczane do Intela w 2023 roku, TSMC ma też produkować dla Intela chipy w przyszłej 2nm litografii, która powinna być gotowa w 2025 roku.



