GeForce RTX 3080 12 GB z 8960 rdzeniami CUDA, premiera końcem lutego

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:01 W styczniu Nvidia ma wprowadzić na rynek trzy nowe karty graficzne z serii Ampere - flagowy GeForce RTX 3090 Ti, nieco wolniejszy GeForce RTX 3070 Ti w wersji z 16 GB pamięci, oraz budżetowy GeForce RTX 3050. W przygotowaniu jest jeszcze GeForce RTX 3080 w wersji z 12 GB. Według najnowszych informacji debiut tej karty może odbyć się pod koniec lutego. Pojawiły się także pierwsze informacje na temat specyfikacji tej karty - oprócz pamięci o wyższej pojemności i szerszej magistrali (384-bit), GeForce RTX 3080 12 GB będzie się różnił od wersji 10 GB również większą liczbą rdzeni CUDA.



Ta zostanie zwiększona z 8704 do 8960 rdzeni CUDA, poprzez wzrost liczby aktywnych bloków SM z 68 do 70 sztuk.



W efekcie GeForce RTX 3080 powinien dysponować wyższą wydajnością od dotychczasowego modelu. Niestety wzrost ma być największy w zastosowaniach związanych z wydobywaniem kryptowalut - gdzie pojemność pamięci karty ma często istotne znacznie dla szybkości obliczania haszy. Z nieficjalnych informacji wynika, że w takich zadaniach GeForce RTX 3080 12 GB może byc do 20 procent bardziej wydajny od GeForce RTX 3080 10 GB.



