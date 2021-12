Środa 15 grudnia 2021 Terminal płatniczy - jaki wybrać i ile kosztuje?

Autor: materiały partnera | 16:11 Popularność transakcji bezgotówkowych wymusiła na przedsiębiorcach wprowadzenie takiej możliwości w swoich punktach handlowych i usługowych. Jak wybrać odpowiedni czytnik kart płatniczych? Ile on kosztuje?













Ile kosztuje terminal płatnicy?



Z roku na rok Polacy coraz chętniej płacą za pomocą karty, telefonu czy smartwatcha. Wszystko wskazuje na to, że gotówka odchodzi do lamusa. Ludzie rzadziej noszą przy sobie banknoty i monety. Częściej rezygnują z zakupów w punktach, w których nie ma czytnika kart płatniczych. Dlatego terminal płatniczy to obowiązek każdego przedsiębiorcy.



Samo urządzenie nie jest drogie. Należy wziąć jednak pod uwagę również inne koszty, związane z posiadaniem sprzętu, w skład których wchodzi dzierżawa dla dostawcy terminala, opłata interchange dla banku, opłata systemowa dla firmy, która wydaje kartę, a także prowizja dla agenta rozliczeniowego. Istnieje również możliwość odebrania terminala za darmo i nieponoszenia dodatkowych kosztów.



Na co zwrócić uwagę, kupując terminal?



Wybór terminala płatniczego nie jest łatwym zadaniem. Do wyboru są dwa rodzaje czytników. Pierwszy z nich to terminal stacjonarny, który wymaga stałego podłączenia do źródła prądu. Z tego względu najlepiej sprawdzi się w firmach, w których działalność wykonywana jest w jednym miejscu. Drugi to terminal mobilny, który można przenosić, ponieważ zamiast kabla wykorzystuje wbudowany akumulator. Dzięki praktyczności cieszy się coraz większą popularnością. Sprawdzi się w szczególnie w branży kurierskiej, hotelarskiej, a także w restauracjach. Niezależnie od tego, na który rodzaj ostatecznie się zdecydujesz, weź pod uwagę kilka ważnych czynników:



• cenę, która zapłacisz za dzierżawę,

• prowizję za transakcję,

• gwarancję oraz serwisowanie,

• koszt związany z zakupem terminala,

• czas księgowania pieniędzy,

• drukowanie oraz raportowanie,

• warunki, jakie trzeba spełnić w razie chęci rozwiązania umowy.



Jak otrzymać terminal płatniczy za darmo?



Zakup terminala wiąże się z kosztami. Istnieje jednak możliwość otrzymania sprzętu za darmo w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Oczywiście, najpierw należy spełnić kilka warunków. Przedsiębiorca, który chce otrzymać darmowe urządzenie, musi dopiero rozpoczynać działalność albo nie korzystać z żadnego terminala płatniczego przez ostatnie 12 miesięcy.



Co więcej, w ramach akcji nie płacisz nie tylko za dzierżawę, ale i za prowizję. Dokładnie warunki znajdziesz na stronie https://www.paytel.pl/nasza-oferta/terminale-pwob/. W ramach dofinansowania PayTel oferuje możliwość dzierżawy terminala przez 12 miesięcy oraz brak opłat z tytułu prowizji od transakcji do 100 000 zł na jeden terminal. Ponadto, nie ma ustalonego minimalnego progu obrotu. Polska Bezgotówkowa umożliwia Ci staranie się o uzyskanie aż 3 terminali płatniczych bez ponoszenia kosztów za dzierżawę. Jeśli masz więc więcej niż 1 lokal, a mniej niż 3, to możesz mieć terminal w każdym punkcie. Pamiętaj jednak, że po upływie bezpłatnego okresu, obowiązuje Cię nowa umowa wraz z kosztami.



