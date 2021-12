Środa 15 grudnia 2021 Trudne negocjacje Intela z TSMC w sprawie produkcji układów krzemowych

Autor: Zbyszek | źródło: Taipei Times | 22:39 Szef Intela, Pat Gelsinger udał się początkiem tego tygodnia w podróż do Malezji i Tajwanu. W pierwszym z tych miejsc odwiedził tamtejsze placówki Intela odpowiedzialne za końcowy montaż, testowanie i pakowanie procesorów. Z koeli podczas wizyty na Tajwanie spotkał się z szefostwem firmy TSMC, aby porozmawiać o produkcji układów scalonych Intela w fabrykach TSMC oraz szczegółach kontraktu obu firm. Według źródeł Taipei Times, przebieg tych rozmów okazał się dla Intela niezbyt korzystny. O ile produkcja 6nm chipów graficznych Intela w TSMC jest na końcowym etapie uzgodnień i raczej nic jej nie zagraża, to negocjacje w sprawie produkcji 5nm i 3nm chipów dla CPU miały pójść dużo gorzej.



Według informacji Taipei Times Intel chciał aby TSMC przyznało mu dedykowane linie produkcyjne w 3nm litografii (takie jak posiada Apple), a także aby przy produkcji chipów CPU TSMC uwzględniło w procesie produkcyjnym dodatkowe triki proponowane bądź przygotowane przez inżynierów Intela, przy czym jednocześnie miałyby one zostać objęte klauzulą poufności i niedostępne w żaden sposób dla pozostałych klientów TSMC.



To miało spotkać się z odmową ze strony TSMC, szczególnie w przypadku przyznania Intelowi dedykowanych linii produkcyjnych. Szefostwo TSMC miało przekazać szefowi Intela, że nie ma obecnie takiej możliwości, chyba że Intel zdecyduje sie zapłacić za taką usługę z góry i w odpowiedni wysokiej kwocie.



Wygląda na to, że zawarcie umowy pomiędzy Intelem i TSMC na produkcję chipów dla Intela może się opóźnić.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.