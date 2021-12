Piątek 17 grudnia 2021 TSMC ogłasza proces litograficzny N4X

Autor: Zbyszek | źródło: TSMC | 17:16 Firma TSMC poinformowała, że w przyszłości udostępni dla swoich klientów proces litograficzny o nazwie N4X, będący najbardziej zaawansowaną wersją litografii wywodzącej się z pierwszego 5nm procesu o nazwie N5 Aktualnie TSMC, poza bazową litografią N5 oferuje też proces N5P o takiej samej gęstości upakowania tranzystorów ale o 10% zwiększonej wydajności i szybkości ich przelączania. Dodatkowo do produkcji wprowadzany jest właśnie proces N4, będący litografią N5P o 6 procent zwiększonej gęstości upakowania tranzystorów. Najnowszy ogłoszony właśnie proces N4X oferuje taką samą gęstość upakowania tranzystorów jak N4, oraz kilka ulepszeń.



N4X, w porównaniu do N4, zaoferuje o kilka procent wyższą wydajność tranzystorów oraz tolerancję na wyzśze napięcia zasilające (nawet 1,2V) - pozwalając tym samym wytwarzać układy scalone zdolne do uzyskiwania wyższych częstotliwości taktowania niż takie same chipy wytwarzane w litografi N4.



Poza tym pod względem technicznym N4X ma zmniejszoną rezystację i pojemność pasożytniczą połączeń, oraz ulepszony materiał odpowiedzialny za izolację. Cechuje się też o 2-3 procent niższymi spadkami napięcia lokalnego podczas nagłego wzrostu obciążenia.



Główną zaletą N4X jest zgodność z zasadami projektowymi procesorów N5, N5P i N4 - co oznacza, że chip wytwarzany w tych litografiach można łatwo przenieść do produkcji w bardziej zaawansowanym procesie N4X.



TSMC szacuje, że N4X jako najbardziej zaawansowane rozwinięcie litografii 5nm będzie tzw. długowiecznym procesem litograficznym, podobnie jak litografie N6 i 12nm. Produkcja w litografii N4X ma się rozpocząć w 2023 roku.







