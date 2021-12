Piątek 17 grudnia 2021 Intel szykuje Core i9-12900KS aby konkurować z nadchodzącymi Ryzenami

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 16:53 Już w styczniu firma AMD oficjalnie zaprezentuje nowe procesory, wśród których powinny być modele Ryzen Threadripper serii 5000 z rdzeniami ZEN3 oraz nowe modele dotychczasowych Ryzenów serii 5000 z podstawką AM4, w postaci CPU Vermeer-X z dodatkową pamiecią podręczną 3D V-Cache. Z najnowszych przecieków wynika, że Intel nie zamierza pozostać obojęty na ich pojawienie się, i szykuje jeszcze szyby procesor z serii Core 12. generacji (Alder Lake-S). Ma nim być Core i9-12900KS, czyli selekcjonowana i fabrycznie podkręcona wersja Core i9-12900K.



Według źródeł VideoCardz, Core i9-12900KS będzie miał zwiększoną częstotliwość taktowania wydajnych rdzeni w trybie wielowątkowym. Jeśli tylko temperatura na to pozwoli, limitem taktowania będzie 5,2 GHz nawet przy obciążeniu wszystkich 8 wydajnych rdzeni. W Core i9-12900K jest to 4,9 GHz.



Na ten moment nie wiadomo jeszcze kiedy Core i9-12900KS mógłby zadebiutować. Pewny jest za to wysoki pobór mocy tego procesora



