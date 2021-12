Piątek 17 grudnia 2021 Firma Sony opracowała dwuwarstwowe sensory optyczne CMOS

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:37 Firma Sony poinformowała o opracowaniu pierwszego na świecie dwuwarstwowego sensora optycznego typu CMOS. W dotychczas produkowanych przez branże sensorach CMOS fotodiody i tranzystory pikselowe zajmują to samo podłoże. W przypadku rozwiązania Sony, fotodiody i współpracujące z nimi tranzystory umieszczone są w dwóch oddzielnych, nałożonych na siebie warstwach. W porównaniu do konwencjonalnych czujników CMOS takie rozwiązanie powoduje niemal dwukrotny wzrost nasycenia sygnału przez światło padające na piksel matrycy, co poszerza zakres dynamiczny, redukuje szumy i poprawia ogólne właściowości obrazu.



Innymi słowy, sensor CMOS wyprodukowany w nowej technologii potrafi tyle samo, ile konwencjonalny sensor CMOS o około dwukrotnie większej powierzchni.



Dodatkowo, ponieważ tranzystory zajmują inną warstwę niż fotodiody, możliwe stało się powiększenie tranzystorów wzmacniających, co jeszcze bardziej redukuje szum.



Technologia zostanie zastosowania najpierw tam, gdzie wymaganie jest uzyskiwanie wysokiej jakości obrazu z sensora CMOS o małej powierzchni. np. w przyszłych sensorach optycznych Sony dla droższych smartfonów.







