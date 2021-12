Piątek 17 grudnia 2021 Braki czystych niewytrawionych wafli krzemowych mogą dotknąć rynek

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 22:44 W odpowiedzi na nagły wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju układy scalone, różni ich producenci, w tym Intel, TSMC, Samsung, GlobalFoundries i UMC zdecydowali o budowie wielu nowych fabryk. W przypadku TSMC i Samsunga pierwsze z nich, których budowa została zaplanowana w tamtym roku i jest już rozpoczęta, zostaną oddane do użytku w 2023 roku. Do tego w 2024 roku dołączą dwie nowe fabryki Intela i kolejna fabryka Samsunga. W planach na późniejszy Intel, TSCM i Samsung planują wybudowanie jeszcze kilku innych fabryk (w tym Intel i TSMC przynajmniej po jednej w Europie).



Tymczasem może się okazać, że hurtowo wzniesione fabryki nie będą mogły produkować układów scalonych na pełni swoich zdolności produkcyjnych.



Wszyscy producenci układów scalonych (Intel, TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC) opierają się na dostawach czystych niewytrawionych waflach krzemowych dostarczanych przez firmy trzecie, w tym min. Shin-Etsu i Global Wafers.

Ich producenci od kilku kwartałów także operują już na prawie na pełni swoich możliwości, i informują, że wkrótce zapotrzebowanie przekroczy ich zdolności produkcyjne.



Firma GlobalWafer już ogłosiła, że przynajmniej przez 3 następne lata, do 2024 roku włącznie, nie będzie w stanie sprostać zamówieniom swoich kontrahentów na czyste niewytrawione wafle krzemowe. jednocześnie producent podjął pilne inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych.



GlobalWafer informuje też, że kluczowi klienci zdecydowali się już przedłużyć dotychczasowe umowy długoterminowe na dostawę czystych wafli krzemowych z 5 do 8 lat.



Najnowsze prognozy przewidują, że w 2022 roku dostawy czystych wafli krzemowych zostaną zwiększone o 6 procent względem poziomu z 2021 roku, a w latach 2023 i 2024 poziom dostaw utrzyma się na poziomie zbliżonym do tego z 2022 roku. Oznacza to, że fabryki Intela, Samsunga i TSMC oddawane do użytku w latach 2023 i 2024 mogą początkowo nie produkować tylu chipów, ile mogłyby wytwarzać gdyby dostawy czystych wafli krzemowych były nielimitowane.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.