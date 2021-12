Piątek 17 grudnia 2021 Nadchodzi okres spadków cen pamięci NAND Flash

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 23:19 Globalny popyt na różnego rodzaju elektronikę konsumencką miał pewien wpływ także na ceny pamięci NAND Flash, a co za tym idzie np. dysków SSD, kart pamięci czy smartfonów. O ile od 2. połowy 2018 do 1. połowy 2020 roku notowany był dynamiczny spadek cen pamięci NAND Flash, to został on wyhamowany całkowicie w 2. połowie 2020 roku, a po czym w 1. połowie 2021 roku ceny wzrosły. Zdaniem analityków z TrendForce, na rynku nastąpiło już jednak wysycenie pamięciami NAND Flash, i teraz wkraczamy w kolejny okres spadków ich cen. Te zdaniem TrendForce spadną o 10-15 procent jeszcze w 1. kwartale 2022 roku.



To oznacza niższe ceny nośników SSD, kart pamięci, a pośrednio i nieco później także niższe ceny wielu innych urządzeń jak konsole czy smartfony.







