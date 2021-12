Piątek 17 grudnia 2021 Przygotuj się na Polski Ład z aplikacjami od wFirma

Autor: materiały partnera | 22:01 Za pasem nowy rok, a wraz z nim zmiana wielu przepisów dot. prowadzenia działalności. Dotknie ona zarówno duże firmy z osobowością prawną, jak i mniejsze podmioty, których funkcjonowanie reguluje kodeks cywilny. Najwięcej z nowości wprowadzonych zostanie do systemu kadrowo-płacowego, za co odpowiada szereg ustaw związanych z tzw. „polskim ładem”, o czym już od dłuższego czasu informują niemal wszystkie media. Oczywiście mniejszych zmian w innych aspektach prowadzenia działalności też nie zabraknie. Rząd obiecuje nam, że dzięki nowym regulacjom zarobimy więcej, również dzięki eliminacji szarej strefy. Jak będzie czas pokaże.



Przedsiębiorca kontra Polski Ład



Wróćmy jednak do samych zmian, wśród których można wymienić chociażby nowe regulacje dot. amortyzacji i leasingu, a także samego wprowadzania majątku do ewidencji, przebudowę systemu rozliczania ryczałtem, nowe limity płatności bezgotówkowych, obowiązek posiadania terminalu przez sprzedawcę (od połowy roku), a także szereg zmian w samym podatku VAT. Całe na biało wjeżdżają również na scenę zupełnie nowe formy kontroli przedsiębiorców, w tym między tzw. „nabycie sprawdzające” czy „grupa VAT”, które mają pomóc skuteczniej weryfikować wydawanie paragonów i powiązania kapitałowo-osobowe pomiędzy spółkami.



Jeśli dodamy do wymienionych powyżej regulacji te, które już obowiązują, to wyjdzie nam jeden z najbardziej skomplikowanych systemów prawno-ekonomicznych w całej Unii Europejskiej. Jego złożoność sprawia, że w praktyce nie ma szans by skutecznie prowadzić w Polsce działalność bez wspierania się rozbudowanym systemem teleinformatycznym. Zwłaszcza, że część rejestrów musi być przesyłana do urzędu w postaci cyfrowej.







Jaki program księgowo-handlowy będzie najlepszy?



Tu rodzi się oczywiście pytanie jakie rozwiązanie najlepiej wybrać. Odpowiedź na nie może być dla każdego przedsiębiorcy inna, a zależeć będzie od co najmniej kilku czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, ilość pracowników, forma prawna czy wreszcie rodzaj prowadzonego biznesu i ilość kanałów komunikacji z klientami. Reasumując, w pierwszym kroku przedsiębiorca musi sobie odpowiedzieć na co najmniej trzy ważne pytania:

Jaką działalność prowadzi – czy jest to produkcja, świadczenie usług, a może sprzedaż,



Czy będzie potrzebować szczegółowej ewidencji towaru,



Czy chce korzystać z API firm trzecich, takich jak e-bay, Amazon, Allegro czy Google.

A jeśli już korzysta z jakiegoś rozwiązania to również co go w nim uwiera i czy na rynku znajduje się lepsza lub po prostu bardziej opłacalna alternatywa.



Przypadek 1: Działalność gospodarcza, sprzedaż tradycyjna lub świadczenie usług



Jeśli taki przedsiębiorca prowadzi sprzedaż tradycyjną / stacjonarną i nie potrzebuje rozbudowanych narzędzi do ewidencji towaru, to może się zainteresować rozwiązaniem od wFirma o nazwie Mała księgowość online. Jest to webowa aplikacja do kompleksowego zarządzania praktycznie wszystkimi aspektami prowadzonej działalności. Z jej poziomu można wystawić praktycznie każdy istniejący w obiegu typ faktury, w tym VAT i VAT marża zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, a dzięki szablonom sami zdecydujemy jak będzie wyglądać wersja końcowa dokumentu i w jakim będzie języku. Wystawiony w ten sposób dokument możemy potem łatwo podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego, a także wygenerować na podstawie tych dokumentów odpowiednie rejestry i sprawozdania, w tym tak pożądany przez urząd JPK. Aplikacja umożliwia również łatwe rozliczanie płatności oferując rozbudowany system ewidencji takich zdarzeń na czele z pełną integracją z bankami, płatnościami automatycznymi za zobowiązania firmy czy tzw. miękką windykacją, przez którą rozumiemy wysyłanie powiadomień o konieczności zapłaty i wezwań do zapłaty do kontrahentów, którzy spóźniają się z zapłatą.



Dużym ułatwieniem jest też wykorzystanie technologii OCR do automatycznego skanowania faktur zakupu i wprowadzenia odczytanych z nich danych do systemu, możliwość odczytywania faktur z telefonu czy zaciągania danych kontrahentów do systemu po numerze NIP (z wykorzystaniem API GUSu). Całość uzupełnia rozbudowany system rozliczania kosztów w KPiR, rejestr pojazdów i środków trwałych a także system do rozliczania ryczałtu zewidencjowanego, co czyni z tego rozwiązania idealny kombajn dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność lub spółkę prawa cywilnego.







Przypadek 2: Sprzedaż hurtowa lub detaliczna, w tym przez Internet



Z myślą o osobach prowadzących handel na większą skalę wFirma przygotowała dedykowany program do fakturowania, który co prawda nie posiada wielu funkcji z Małej Księgowości, takich jak system do zarządzanie środkami trwałymi czy pojazdami, ale za to oferuje znacznie bardziej rozbudowane narzędzia do prowadzenia handlu. Wśród nich znajdziemy system CRM nastawiony na zadania i projekty, zamiast na samą ewidencję, obsługę drukarek fiskalnych, pełną integrację z platformami sprzedażowymi, integrację z PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) czy wsparcie dla automatycznego wystawiania faktur i ich kredytowania.



W kosztującej 19zł miesięcznie wersji podstawowej wymiana tych informacji jest jednokierunkowa, ale jej możliwości można dodatkowo rozbudować o moduły magazyn, kadry i płace i wreszcie o e-commerce. W przypadku magazynu dostajemy jeszcze wsparcie dla kodów EAN, GTU dla JPK, oraz system komplementacji i obsługi zamówień, a w e-commerce dochodzi do tego dwukierunkowa integracja z allegro, e-Bay, Amazon, i Google Shoping, a także moduł kasa/bank.



Masz wątpliwości? Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego



Sam opis funkcjonalności, nieważne jak genialny by nie był, nie powinien być jedynym powodem zakupu pełnej wersji. Dlatego też wszystkie wymienione aplikacje mają okres próbny. W przypadku programu do fakturowania jest to 30 dni, a dla Małej księgowości online z kodem rabatowym KSIEGOWOSCZADARMO dostajemy cały rok korzystania za darmo. Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.wfirma.pl.



