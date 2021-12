Poniedziałek 20 grudnia 2021 Ryzen Threadripper serii 5000 w sklepach początkiem marca?

Autor: Zbyszek | 17:47 Kilka miesięcy temu pojawiły się nieoficjalne doniesienia o tym, że wyczekiwane przez entuzjastów procesory Ryzen Threadripper serii 5000 z rdzeniami ZEN 3 trafia do sprzedaży końcem lata. Niestety to, jak również kolejene informacje o przesunięciu premiery na listopad, okazało się nieprawdą. Wszystko wskazuje na to, że nowe Threadripper zostaną zaprezentowane przez AMD już za około 2 tygodnie, podczas targów CES 2022 w Las Vegas. Z najnowszych informacji wynika, że nie będzie się to wiązało z ich szybką dostępnością sklepową.



Żródla zbliżone do producentów płyt głównych i dystrybutorów podają, że nowe Threadripper trafią do sprzedaży początkiem marca, a obecnie najbardziej prawdopodobną datą ich oficjalnej premiery rynkowej jest 8 marca.



