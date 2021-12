Poniedziałek 20 grudnia 2021 Intel opóźnia ogłoszenie lokalizacji swoich nowych fabryk

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:58 W marcu Intel ogłosił szereg kroków jakie zamierza podjąć w najbliższych latach w celu zachowania lub odzyskania pozycji lidera na rynku procesorów i półprzewodników. Zapowiedziano m.in. że przyszłe procesory wprowadzane od 2023 roku będą mieć budowę modułową (podobnie jak ZEN od AMD), a do ich produkcji używane będą "najbardziej właściwe z dostępnych procesów litograficznych", co oznacza przynajmniej częściowe skorzystanie z litografii np. TSMC. Kolejny element planu to także spore inwestycje w nowe fabryki, oraz udostępnienie starszych fabryk dla firm trzecich w ramach produkcji chipów na zamówienie.



Zapowiedziano wówczas budowę w najbliższych latach trzech nowych nieplanowanych wcześniej fabryk - dwóch w USA, jednej w Europie. Intel miał do końca 2021 roku wybrać ich docelowe lokalizacje, a także podać mediom wielkość i wydajność oraz orientacyjny koszt wzniesienia zakładów.



Tak się jednak nie stanie - z najnowszych informacji wynika, że końcowe decyzje w sprawie nowych fabryk zostały odłożone na nieco później. Według nieoficjalnych informacji Intel czeka z podjęciem ostatecznych ustaleń do chwili gdy wiadomo będzie, na jakie wsparcie ze strony rządu USA oraz władz UE będzie mógł liczyć podczas realizacji tych inwestycji.



