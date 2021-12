Kupujemy używanego Mac'a - kilka wskazówek

Z pewnością wielu chciałoby kupić nowego MacBooka, natomiast jego ceny są tak wysokie, że nie każdego na to stać. Zakup używanego sprzętu jest więc idealną alternatywą dla tych, którzy chcieliby mieć możliwość korzystania z tego sprzętu. Jakikolwiek sprzęt marki Apple to z natury spory wydatek, ale kupno używanego produktu zawsze wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Postanowiliśmy przygotować więc kilka wskazówek, dzięki którym wybór używanego Mac'a będzie łatwiejszy.

Sprawdzanie stanu klawiatury

Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że jest to błahy powód, ale idą za nim poważne przesłanki. Jeżeli niektóre przyciski stawiają nam znaczny opór, to warto podwójnie zastanowić się nad tym, czy warto wybrać dany produkt. Zdarzają się przypadki, w których to takie "Maczki" z układem zachodnioeuropejskim pochodzą z likwidacji ubezpieczeniowych przeznaczonych do likwidacji. Owszem, można zdecydować się na wymianę klawiatury, natomiast są to dodatkowe koszta, których z pewnością nie chcielibyśmy ponosić już od razu po jego zakupie.

Wygląd zewnętrzny

Jest rzeczą oczywistą, że każdy sprzęt z rynku wtórnego - w tym również używany Mac - oceniany jest poprzez jego wygląd zewnętrzny. Marka Apple tworzy komputery, które są stworzone z aluminium, co sprawia, że na jego obudowie bardzo łatwo o ryski. Gdy chcemy kupić zwykły komputer stacjonarny, to nie ma to dla nas najmniejszego znaczenia, ale jednak przy przenośnym urządzeniu jego wygląd ma spore znaczenie. Nie można zapominać o tym, że częstą awarią MacBooków jest pęknięta szyba matrycy. Jest to tak bardzo delikatny delikatny element, że można go naprawić w tak profesjonalnych salonach jak https://applehome.pl/, które są serwisami premium i gwarantują najwyższą jakość usług. Oddanie sprzętu w ręce salonów nieautoryzowanych sprawi, że komputer może wrócić do nas w jeszcze gorszym stanie, a w dodatku będziemy musieli za to zapłacić pieniądze.

Stan baterii MacBooka

Każdy sprzęt ma swoją żywotność, a bateria jest newralgiczną jego częścią. Zanim podejmiemy się zakupu używanego MacBooka, warto sprawdzić stan baterii. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wystarczy kliknąć w ikonkę jabłuszka -> Ten Mac -> Raport systemowy -> (z lewej kolumny) Zasilanie -> Liczba cykli:… / Stan.... Oczywiście, można to zrobić również poprzez programy, które pokażą nam stan baterii. Przyjęło się, że bateria, która ma poniżej 500 ładowań, może jeszcze jeszcze popracować przez długi czas, a w dodatku nie można zapomnieć o czynniku finansowym. Wymiana baterii to niemały koszt, który może dochodzić nawet do 1000 zł, a nawet i więcej.

Sprawdzenie działania podzespołów

Kupując jakikolwiek sprzęt zawsze patrzymy na to, czy podstawowe zespoły pracują poprawnie. Na pewno nie do końca zawsze warto ufać sprzedawcom, którzy mówią, że wszystko jest w porządku. "Strzeżonego Pan Bóg streże" - taką zasadę trzeba zastosować w przypadku używanego MacBooka. Należy sprawdzić czy wszystkie porty wejścia i wyjścia oraz klawiatura, mysz i kamerka działają poprawnie. Aby dokładnie sprawdzić stan danego Mac-a, należy odłączyć wszystkie gniazda z wyjątkiem myszy i klawiatury. Należy włączyć komputer przyciskiem D aż do momentu, w którym nie pojawi się szara plansza z prośbą o wybór języka

Należy pamiętać, że lepszym rozwiązaniem jest zaoszczędzenie dodatkowych pieniędzy i zakup nowego sprzętu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest to możliwe, jednak nowszy sprzęt to dłuższa gwarancja i pewność, że będziemy jego pierwszym właścicielem i nie będą czekać na nas potencjalne "atrakcje".