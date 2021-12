Piątek 17 grudnia 2021 Praca siedząca a żylaki

Siedzący tryb życia prowadzi aktualnie bardzo wiele osób. Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność, ograniczając w wielu przypadkach poruszanie się do minimum. Niestety, siedzący tryb życia nie jest dobry do organizmu człowieka, który naturalnie przystosowany jest do ruchu. Ciągłe przebywanie w pozycji siedzącej może zwiększać ryzyko wystąpienia żylaków. Jeśli nie możesz zrezygnować z pracy siedzącej, warto spróbować włączyć do codziennej rutyny odpowiednią dawkę ruchu. Dzięki temu zapobiegniesz powstawaniu żylaków, poprawisz samopoczucie i kondycję kręgosłupa. Zapoznaj się z informacjami, które prezentujemy poniżej. W tekscie znajdziesz wiele cennych wskazówek i praktycznych porad dotyczących tego, jak być zdrowszym.









Praca siedząca, a żylaki

Ciągła, siedząca praca może negatywnie wpływać na problemy z nadwagą, kręgosłupem, a także stan żył. Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej powodować może także obrzęki, uczucie ciężkich nóg, występowanie pajączków naczyniowych, przewlekły ból dolnych kończyn, a także żylaki. Uczucie ciężkości często towarzyszy osobom, które większość czasu spędzają, siedząc. Dodatkowo siedzenie związane jest z tym, że mogą pojawić się żylaki i niewydolność żył. Podczas siedzenia żyły muszą ciężko pracować, pompując krew do serca. Najgorszą z konsekwencji mogą być zakrzepy krwi, zakrzepica żył głębokich lub problemy z sercem.

Jak utrzymać prawidłowy przepływ krwi?

Zastanawiasz się, jak utrzymać prawidłowy przepływ krwi i zapobiegać negatywnym skutkom długotrwałego siedzenia? Remedium i doskonałą profilaktyką jest po prostu ruch. Zamiast siedzieć, można spróbować pracować w pozycji stojącej. Z pracy warto wrócić na piechotę, zamiast samochodem lub autobusem. Codzienne spacery powinny być regularnością. Pomogą się dotlenić i zwiększyć wydolność kończyn dolnych. Już taka codzienna dawka aktywności zdecydowanie pomoże pozostać w dobrej formie. Jeśli w pracy dużo siedzisz przez cały dzień, możesz zdecydować się na podkolanówki uciskowe na nogi.

Jak się ruszać, pracując w pozycji siedzącej?

Jeśli w pracy cały dzień siedzisz, warto wprowadzić kilka zasad, które pozwolą Ci wprowadzić odrobinę aktywności. Przede wszystkim co godzinę warto odejść od komputera i przejść się. Podczas takiej ruchowej przerwy warto się delikatnie porozciągać i zrobić kilka lekkich ćwiczeń, które możliwe są do wykonania w miejscu pracy. Jeśli masz możliwość, pracuj na stojąco. Staraj się, żeby jak najmniej czasu spędzać na siedząco.



