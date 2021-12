Etui na smartfona. Jak wybrać najlepsze?

Etui na smartfona to doskonały sposób na poprawę jego wyglądu oraz ochronę przed uszkodzeniem. Jak wybrać najlepszy model?













Ze smartfonów korzysta zdecydowana większość z nas. Mimo że są one coraz nowocześniejsze i lepiej wykonane, nadal nie są wolne od wad. Jedną z najpoważniejszych jest z całą pewnością spora podatność na uszkodzenia. Niekiedy wystarczy upadek z zaledwie kilkudziesięciu centymetrów, by stłukł się wyświetlacz lub pojawiły się duże zarysowania na obudowie. Estetyczne defekty to zresztą często najmniejszy problem. Dużo poważniejszym okazują się uszkodzenia wpływające na sprawność działania urządzenia.



W obliczu niewielkiej wytrzymałości nowoczesnych smartfonów, nie powinno dziwić, że wielu ich użytkowników korzysta z ochronnych pokrowców na telefon. Na zakup jednego z nich warto jednak zdecydować się nie tylko ze względu na zabezpieczenie sprzętu. Dobre etui do telefonu również odmieni jego wygląd i pozwoli dopasować go do własnych upodobań, w czym pomoże ich szeroki wybór w ofercie producentów i dystrybutorów. Jak jednak wybrać najlepsze etui? Na to pytanie odpowiadamy w nowym artykule.



Pokrowiec na telefon. Czemu warto się w niego wyposażyć?

Zanim przejdziemy do omówienia cech, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze etui na telefon iPhone, poświęćmy nieco czasu na wyjaśnienie, dlaczego warto je kupić. Lista argumentów jest długa i właściwie każdy z nas mógłby dopisać do niego własną pozycję, ale najważniejsze powody to: amortyzacja uderzeń: etui jako pierwsze przyjmuje energię podczas upadku, skutecznie chroniąc obudowę i wyświetlacz przed pęknięciem;

ochrona ekranu przed zarysowaniami: chodzi o etui z klapką, które stanowi doskonałe zabezpieczenie przed różnego rodzaju uszkodzeniami powstałymi podczas noszenia w kieszeni lub torebce;

zabezpieczenie przed zabrudzeniami: etui jest zwykle łatwiej wyczyścić niż sam telefon. Niektóre modele posiadają ponadto specjalne zaślepki chroniące przed dostaniem się kurzu lub piasku do portów;

personalizacja telefonu: szeroki wybór wzorów daje pewność, że znajdziemy ten odpowiedni. Z uwagi na niską cenę etui, bez problemu możecie też kupić kilka sztuk i zmieniać je w zależności od okazji czy nastroju.



Etui na telefon Huawei, iPhone lub Samsung. Pokrowiec dopasowany do modelu

Wybierając etui na telefon Huawei lub innej marki, koniecznie należy zwrócić też uwagę na czy, czy jest ono dopasowane do użytkowanego przez nas modelu. Poszczególne modele – nawet w ramach oferty jednego producenta – mogą różnić się między innymi grubością, szerokością i długością, a także rozmieszczeniem gniazd jack czy USB oraz obiektywów aparatu i czujniki do rozpoznawania twarzy. Dlatego przed kupnem konkretnego produktu upewnijmy się, że jest on przeznaczony do użytku z naszym smartfonem. W przeciwnym wypadku pokrowiec najpewniej nie będzie pasował.



Obudowy na telefon. Jaki materiał sprawdzi się najlepiej?

Wytrzymałość, wygląd i stopień ochrony smartfona to wypadkowa różnych czynników. Poza projektem i jakością wykonania, największe znaczenie ma materiał, który został wykorzystany do produkcji etui na telefon. Może to być:

silikon: dzięki dużej sprężystości, nie tylko idealnie dopasowuje się do telefonu, ale też dobrze tłumi wstrząsy i nie pęka;

plastik: plastikowe pokrowce są tanie i łatwo dostępne, bardzo dobrze się też prezentują. Niestety są też kruche, przez co nie zapewniają wysokiej ochrony;

poliwęglan: łączy dużą twardość (i związane z nią dobre zabezpieczenie) z lekkością i ciekawym wyglądem;

skóra (naturalna lub sztuczna): jej największą zaletą jest elegancki wygląd, dobrze wypada też, jeśli chodzi o trwałość i zdolność amortyzacji.

Etui i okładki na telefon – wsuwka, plecki czy z klapką? Który typ wybrać?

Kolejna ważna kwestia to kształt i budowa etui. To właśnie od nich zależy to, jaką ochronę zapewni dany pokrowiec oraz jak będzie prezentował się wyposażony w niego pokrowiec. Najpopularniejsze typy etui na smartfony dostępne obecnie na rynku to: back case (tzw. plecki): najpopularniejszy typ etui, chroniący obudowę, a pośrednio też ekran. Często wykonywany z silikonu i dostępny w wielu wzorach;

etui z klapką: poza obudową, chroni też wyświetlacz. Jest chętnie wybierany nie tylko ze względu na funkcjonalność, ale też elegancki wygląd;

portfel: specyficzny typ pokrowca z klapką, wyposażony w kieszenie do noszenia dokumentów, kart płatniczych lub wizytówek;

bumper (tzw. ramka): okrojona wersja etui typu back case, składająca się jedynie z obramowania;

etui wodoodporne: przeznaczone do ochrony w najtrudniejszych warunkach – np. podczas pracy na budowie lub spływu kajakowego.

Decydując się na etui typu back case lub bumper, w trosce o dłuższą żywotność telefonu, warto dokupić też dodatkową ochronę ekranu. Może to być specjalna folia ochronna lub szkło hartowane. Oba rozwiązania wymagają naklejenia na wyświetlacz, co nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności – jedynie odrobiny staranności. Cały proces jest jednak prostszy w przypadku szkła hartowanego, które poza tym zapewnia lepsze zabezpieczenie i łatwiejsze korzystanie z telefonu.

Etui na telefon Samsung lub innego producenta to wydatek niewielki, ale zwracający się dzięki ochronie urządzenia i mniejszemu ryzyku kosztownych napraw, a nawet jego wymiany. Nie bez znaczenia jest też możliwość odmiany wyglądu smartfona i jego personalizacji. Jeśli więc do tej pory nie kupiliście pokrowca, jak najszybciej nadróbcie tę zaległość.



Źródło zdjęcia: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/