Ryzen Threadripper PRO serii 5000 - znamy specyfikację

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:44 W pierwszym kwartale 2022 roku do sprzedaży trafią długo oczekiwane procesory Ryzen Threadripper serii 5000 z rdzeniami ZEN 3. Dostępne będą zarówno wersje przeznaczone dla entuzjastów i najbardziej wymagających użytkowników domowych, jak też modele z dopiskiem PRO, przeznaczone dla korporacji. Mają one nieco niższe częstotliwości taktowania, aktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) i dodatkowe funkcje wspomagające bezpieczeństwo i ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym. W sieci pojawiła się właśnie specyfikacja 5 nadchodzących procesorów z serii Ryzen Threadripper 5000 PRO.



Są to wersje 12, 16, 24, 32 i 64 rdzeniami, zgodne z podstawką sWRX8 i wyposażone w 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4. Wszystkie z nich mają taktowanie Turbo dla jednego rdzenia na poziomie 4,55 GHz, a taktowanie bazowe wynosi 4,1 GHz w wersji 12-rdzeniowej, 4,0 GHz w wersji 16 rdzeniowej, 3,8 GHz w wersji 24 rdzeniowej, 3,6 GHz w wersji 32 rdzeniowej i 2,7 GHz w wersji 64 rdzeniowej.



Pomimo, że wskaźnik TDP wynosi 280W, limit poboru mocy został ustawiony na niższych poziomach - w zależności od liczny rdzeni wynosi on kolejno: 170W (12-rdzeni), 195W (16-rdzeni), 235W (24-rdzenie), 260W (32-rdzenie) i 255W (64-rdzenie). Każdy z tych 5 procesorów ma także trzy dodatkowe tryby ECO w którym pobór energii jest niższy. W trybie najbardziej oszczędnym limit poboru energii to kolejno: 112, 119, 124, 138 i 168W.



Cała piątka powyższych procesorów powinna zadebiutować na początku marca.



