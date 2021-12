Środa 22 grudnia 2021 Powstaną elektrownie wiatrowe na morzu dedykowane dla TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:54 Największa od lat susza, jaka w marcu nawiedziła Tajwan, a także kilkukrotne przerwy w dostawie energii elektrycznej jakie miały miejsce w ostatnich kilkunastu miesiącach skłoniły firmę TSMC do podjęcia nowych inwestycji. Jeszcze na wiosnę ogłoszono decyzję o tym, że fabryki TSMC zlokalizowane na Tajwanie zostaną rozbudowane o system uzdatniania wody, pozwalający na odzysk i ponowne wprowadzenie do procesu produkcji większości z już raz użytej wody. To ma zmniejszyć zapotrzebowanie TSMC na wodę z wodociągów i uodpornić fabryki na jej ew. braki. Teraz TSMC informuje o kolejnym nowym posunięciu.



Firma zawarła umowę z Dade Energy Co., Ltd na dostawę 1,2 GW energii elektrycznej pochodzącej z energii wiatrowej, z czego 600 MW energii produkowanej na lądzie, a 600 MW produkowane na morzu. Energia będzie generowana przez elektrownie wiatrowe, które zostaną dopiero wybudowane przez Dade Energy specjalnie dla TSMC, a jednocześnie TSMC ma mieć wyłączność na dostawę tej energii, co oznacza, że w przypadku awarii zasilania na Tajwanie, energia produkowana przez te wiatraki nie zostanie nigdzie przekierowana i będzie nadal dostarczana do TSMC.



Posunięcie ma uodpornić TSMC na braki energii lub przerwy ich dostaw z dotychczasowej sieci, a także wpłynąć korzystnie na środowisko.



