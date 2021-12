Poniedziałek 27 grudnia 2021 AMD przedłuża umowę WSA z GlobalFoundries

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:10 GlobalFoundries to firma powstała w 2009 roku w efekcie sprzedaży przez AMD własnych fabryk procesorów do firmy inwestycyjnej Advanced Technology Investment Company (ATIC) z Abu Dhabi. Wraz z tą transakcją AMD zawarło z GlobalFoundries umowę tzw WSA (Wafer Supply Agreement), dającą GlobalFoundries pewność, że procesory AMD będą wytwarzane w fabrykach GlobalFoundries. W ostatnich latach umowa przechodziła jednak liczne zmiany - największe na początku 2019 roku, kiedy z powodu wycofania się przez GlobalFoundires z rozwoju 7nm litografii usunięto z niej zapis zobowiązujący AMD do płacenia kar umownych za produkcję procesorów x86 u innych producentów, w procesach litograficznych jakich GlobalFoundires nie posiada.



Dało to AMD możliwość skorzystania z 7nm i 5nm procesu litograficznego TSMC, jednak AMD nadal miało zobowiązanie zamawiania określonej ilości wafli krzemowych w GlobalFoundries, co wykorzystalo decydując się na dość długie utrzymywanie w produkcji 12nm procesorów Ryzen 2 generacji (seria 2000) oraz produkcję w 12nm i 14nm litografiach rdzeni IOD dla nowszych procesorów z rdzeniami ZEN 2 i ZEN 3.



Następnie umowę między GlobalFoundires a AMD zmieniono w maju 2021 roku, usuwając z niej wymóg zamawiania przez AMD określonej minimalnej ilości wafli w GlobalFoundries od 2022 roku.



Teraz AMD informuje o kolejnej zmianie umowy z GlobalFoundires. Producent zdecydował się przedłużyć umowę WSA o kolejny rok - do końca 2025 roku, a także zwiększyć pulę dostępnych dla siebie wafli. Łącznie w latach 2022-2025 AMD może zamówić w GlobalFoundires wafle za 2,1 miliarda dolarów, zamiast 1,6 miliarda dolarów, co wynikało z umowy sprzed kilku miesięcy.



Tym samym zmiana umowy AMD z GlobalFoundires wygląda nieco inaczej niż kilka miesięcy temu i wgląda jakby AMD chciało zabezpieczyć dla siebie więcej wafli krzemowych na wypadek przedłużania się kryzysu dostaw od innych wytwórców. Z drugiej strony dziwne jest, że producent będzie chciał korzystać z 12nm litografii GlobalFoundires jeszcze nawet w 2025 roku - obecnie przewiduje się, że procesory Ryzen serii 5000 dla podstawki AM4 i EPYC 3. generacji, wykorzystujące 12nm rdzenie IOD, będą produkowane do końca 2023 roku. Plany dotyczące wykorzystania przez AMD 12nm litografii GlobalFoundries w 2024 i 2025 roku są na ten moment zagadką.



Brak też informacji o tym, czy do umowy wprowadzone zostały zapisy na wypadek ew. przejęcia GlobalFoundries przez Intela, o czym spekuluje się od kilku miesiecy.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.