Poniedziałek 27 grudnia 2021 Intel zakazuje komponentów z Chin, a następnie przeprasza Chińczyków

Autor: Zbyszek | źródło: Taiwan News | 11:33 Jak informuje Taiwan News, Intel poinformował ostatnio swoich partnerów i dostawców, że nie będzie akceptował komponentów, które zostały wyprodukowane w prowincji Xinjiang w Chinach. Dotyczy to na przykład wytwórców płyt głównych dla procesorów konsumenckich i serwerowych, oraz dla laptopów z procesorami Intela, którzy kompletując zamówienia komponentów muszą poszukiwać dla nich innych niż wyżej wymienionych dostawców. Sytuacja prawdopodobnie wynika z prawa Stanów Zjednoczonych i ich aktualnej polityki wobec części chińskich producentów elektroniki. To nie spodobało się mieszkańcom Chin.



Ban Intela dla komponentów produkowanych w prowincji Xinjiang spotkał się z falą krytyki chińskich mediów i opinii publicznej, a następnie wywołaną przez to falą sprzeciwu ze strony chińskich obywateli, którzy grożą masowym bojkotem produktów Intela.



W efekcie Intel zdecydował się wydać oświadczenie w którym pisze m.in. „Przepraszamy za cierpienie naszych cenionych chińskich klientów, partnerów i ogółu społeczeństwa”. Nie wiadomo jednak czy będzie to wystarczające aby uspokoić chińską opinię publiczną oraz wzburzonych posunięciem Intela chińskich obywateli.



Chcąc czy nie chcąc, sytuacja na rynku elektroniki staje się coraz bardziej napięta pomiędzy Chinami a USA.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.