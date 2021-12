Poniedziałek 27 grudnia 2021 TSMC ma problemy z lokalnymi samorządami w kwestii fabryk 2nm litografii

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:34 Firma TSMC przygotowuje się już do uruchomienia produkcji w litografii 3nm, co nastąpi pod koniec 2022 roku. Będzie to ostatni proces litograficzny tego producenta korzystający z tranzystorów typu FinFET, czyli tranzystorów z pionową bramką. W opracowaniu jest już kolejna litografia 2nm, która jako pierwsza wykorzysta całkowicie nowe tranzystory GaaFET (gate-all-around field-effect transistor), w których pionowa bramka zostanie zastąpiona nanorurkami. Samsung zastosuje takie tranzystory już w litografii 3nm w 2024 roku, a Intel prawdopodobnie w 2025 roku, w swoim niedoszłym procesie 5nm, przemianowanym niedawno na Intel 20A.



Tymczasem dyrektor TSMC, C.C. Wei odbył w ostatnim czasie z władzami lokalnych miast i samorządów cykl spotkań dotyczący produkcji 2nm chipów przez TSMC. Podczas nich mówił m.in. o bardzo wysokim koszcie opracowania 2nm litografii, a także negocjował miejsca lokalizacji trzech nowych fabryk jakie jego firma zamierza zbudować na Tajwanie. Według lokalnej prasy TSMC jest obecnie na końcowym etapie pozyskiwania zgód na budowę nowej 2nm fabryki w Hsinchu, ale napotkał na opór w kwestii lokalizacji dwóch pozostałych z nowych fabryk.



Szczególnie nie po myśli TSMC przebiegło spotkanie z samorządem miasta Taichung, gdzie TSMC chce wybudować 2nm fabrykę układów scalonych na prywatnym polu golfowym położonym obok parku Zhonke. Podczas spotkania na ten temat urzędnicy miejscy wyrazili duże obawy o wpływ inwestycji na środowisko naturalne, zaznaczając, że każda placówka TSMC zużywa obecnie około stu tysięcy metrów sześciennych wody dziennie z sieci wodociągów, co ma niekorzystny wpływ na dostawy i zasoby wody na całym Tajwanie (TSMC jest dopiero w trakcie uruchamiania instalacji uzdatniania i odzyskiwania wody w już istniejących fabrykach). Spotkanie miało zakończyć się wnioskiem, iż TSMC powinno przedstawić projekt fabryki wykorzystującej wodę w całości pochodzącą z procesu uzdatniania oraz energię elektryczną tylko z odnawialnych źródeł.



Wydarzenie pokazało, że ostatnia susza zmieniła podejście lokalnych władz na Tajwanie do kwestii lokalizacji kolejnych fabryk TSMC, dla których wyspa o powierzchni zbliżonej do Województwa Mazowieckiego może stawać się już po prostu zbyt ciasna.









