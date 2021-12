Komputer czy konsola do gier - co lepsze i dla kogo?

Świat wirtualnej rozrywki dzięki nowoczesnym urządzeniom stwarza dziś wyjątkowe możliwości. Różnorodne platformy - komputery stacjonarne, laptopy gamingowe, a także konsole do gier czołowych producentów zapewniają wyjątkowe przeżycia w trakcie rozgrywki. Często jednak pojawia się pytanie co wybrać - komputer czy konsolę do gier? Co będzie lepsze, dla kogo dobre są konsole, a dla kogo komputery? Sprawdź najważniejsze informacje i podejmij decyzję.









Komputer a konsola do gier - jakie są różnice?

Obydwa urządzenia są komputerami, przy czym konsole do gier to ich specyficzny rodzaj, z oprogramowaniem i przeznaczeniem przede wszystkim do obsługi gier. Jakie jeszcze są różnice? W ujęciu ogólnym zostały zebrane poniżej:







Dla kogo lepsza konsola, a dla kogo komputer gamingowy?

Konsola to świetny wybór przede wszystkim dla osób, które potrzebują sprzętu tylko do grania. Sprawdza się dla osób, które wcześniej nie grały na komputerach, albo mają PC czy laptopa, a potrzebują dedykowanego rozwiązania. Komputer może stwarzać podobne możliwości rozgrywki, jednak wymaga wtedy dodatkowych akcesoriów i optymalizacji parametrów. Na PC-ta dostępne są gry, w które nie zawsze możesz zagrać na konsoli, choć działa to w obie strony. Jakość rozgrywki zależy też od systemu - XBOX, PlayStation czy Nintendo.







Jaki komputer albo konsolę warto kupić?

Zakup sprzętu gamingowego najczęściej uzależniony jest od budżetu. Jeżeli jest on okrojony, często konsola okazuje się tańszym rozwiązaniem, bo da lepszą wydajność w grach w porównaniu z zestawem komputerowym w podobnej cenie. Przy dużym budżecie, komputer będzie korzystniejszy, bo można go zwykle dodatkowo rozbudowywać czy modyfikować, a także wykorzystać bez trudu do innych zadań. Z pewnością stawiać należy na sprawdzone, markowe konsole czy komputery bazujące na podzespołach renomowanych producentów. Do najnowszych gier potrzebna jest bowiem maksymalna wydajność i jakość sprzętu.

Parametry sprzętu do gier, które warto uwzględnić

Bez względu na to, czy decydujesz się na konsolę czy komputer do gier, zwróć uwagę na parametry urządzenia. Tak naprawdę konsola jest również komputerem, tyle, że o specyficznym przeznaczeniu i budowie. Zwróć uwagę na:



procesor - ilość rdzeni, szybkość, technologie,



pamięć RAM - pojemność, szybkość,



grafika - procesor graficzny, pamięć,



pamięć masowa - szybkość (SSD), pojemność.



Ważne aspekty w przypadku PC-tów to także systemy chłodzenia, zasilania, jak również peryferia - odpowiedni ekran, mysz, klawiatura.







Chcesz wiedzieć więcej o konsolach i komputerach? Odwiedź Ceneo.pl!

Zastanawiasz się, gdzie znaleźć pomoc przy wyborze najlepszego sprzętu do grania, a może szukasz optymalnej oferty? Najnowsze informacje, sprawdzone porady oraz możliwość poznania najlepszych propozycji komputerów i konsol do gier uzyskasz, odwiedzając Ceneo.pl. Dowiedz się, która konsola albo komputer będą najlepsze dla Ciebie i zapewnij sobie świetną rozrywkę.