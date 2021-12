Poniedziałek 27 grudnia 2021 Pierwsze informacje o kartach Intel ARC 2. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:26 (1) Na początku 2022 roku Intel planuje wprowadzić do sprzedaży swoje długo przygotowywane karty graficzne o nazwie ARC, wyposażone w chipy GPU wytwarzane w 6nm litografii przez TSMC i oparte o architekturę Xe-HPG pierwszej generacji/ Najbardziej wydajne z nich będą dysponować 16 GB pamięci GDDR6 oraz 512 jednostkami wykonawczymi, i powinny oferować wydajność nie niższą niż Radeon RX 6700 XT i GeForce RTX 3060 Ti. Jakiś czas temu Intel przedstawił tzw. mapę drogową, przedstawiającą nazwy kodowe kolejnych generacji kart Intel ARC. Druga z nich, o nazwie kodowej Battlemage ma pojawić się w 2023 roku.



Z pierwszych nieoficjalnych doniesień na ten temat wynika, że Intel stara się aby karty graficzne ARC 2. generacji trafiły na rynek w połowie 2023 roku. Jeśli cel uda się osiągnąć, to wspomniane karty pojawią się na rynku niespełna lun około 1,5 roku po serii ARC 1. generacji, i około 3. kwartały później niż karty graficzne Nvidia GeForce RTX serii 4000 (Ada Lovelace) i Radeony z architekturą RDNA 3.



Kolejna informacja na temat kart Inte ARC 2. generacji dotyczy docelowego poziomu wydajności - tym razem Intel ma przygotować nie dwa, ale trzy warianty - DG1, DG2 (jak w serii ARC 1. generacji) oraz dodatkowo wariant DG3, który według planów Intela powinien konkurować z najbardziej wydajnymi kartami od Nvidia i AMD.



K O M E N T A R Z E

Hmmm... (autor: Kenjiro | data: 28/12/21 | godz.: 15:37 )

A cena pewnie ustalona na poziomie dopasowanym do obecnego kosmosu... chociaż pomarzyć o cenach kart z wydajnością ok. 6700 XT za $400 ~= 2000 zł.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.