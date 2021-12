Środa 29 grudnia 2021 AMD szykuje technikę supersamplingu Radeon Super Resolution

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 17:03 W listopadzie Nvidia zaprezentowała nowe rozwiązanie w postaci uwolnionej od panelu GeForce Experience techniki Nvidia Image Scaling. Stała się ona dedykowanym narzędziem do tzw. supersamplingu obrazów i wideo opartych na używanej w grach technice DLSS. Główna różnica pomiędzy DLSS a NVIDIA Image Scaling polega na tym, że DLSS wymaga implementacji w grze, a posiadające te same możliwości techniczne rozwiązanie Image Scaling może być stosowane do innych zastosowań (w tym też gier), i może podnosić rozdzielczość obrazu bez konieczności implementacji w oprogramowaniu.



Według znanego ze sprawdzonych informacji portalu VideoCardz, technika Nvidia Image Scaling doczeka się odpowiedzi ze strony AMD w postaci rozwiązania o nazwie Radeon Super Resolution.



Ma ono bazować na algorytmie podnoszenia rozdzielczości znanym z Fidelity Super Resolution, w odróżnieniu od której będzie rozwiązaniem tzw. samodzielnym, nie wymagającym implementacji w docelowym oprogramowaniu. Więcej szczegółów poznamy prawdopodobnie już za tydzień podczas targów CES, w trakcie których technika Radeon Super Resolution może zostać oficjalnie zaprezentowana.



