Nvidia musi płacić TSMC z góry za 5nm wafle z chipami Ada Lovelace

Autor: Zbyszek | źródło: MyDrivers | 17:25 W 2. połowie 2022 roku zarówno Nvidia i AMD wprowadzą na rynek nową generację kart graficznych. W przypadku Nvidia będą to karty GeForce RTX serii 4000 z 5nm chipami GPU o nazwie kodowej Ada Lovelace, a w przypadku AMD nowe Radeony oparte o 5nm chipy z architekturą RDNA 3. Nvidia powróci tym samym do TSMC po prawie 2 letniej przerwie, i przynajmniej chwilowo zakończy swoją przygodę z Samsungiem, który produkuje w procesie 8nm chipy do bieżącej generacji kart GeForce RTX 3x00 z serii Ampere. Z informacji jakie pojawiły się w branży wynika, że Nvidia wypadła w ten sposób z grona stałych klientów TSMC i musi płacić tajwańskiej firmie za wafle z 5nm chipami z góry, i w dodatku po wyższych cenach.



TSMC obecnie traktuje jako stałych klientów firmy Apple, MediaTek i AMD, które mogą się rozliczać na dotychczasowych zasadach płacąc za wafle przy ich odbiorze. Pozostali zainteresowani 5nm litografią muszą płacić za zamówienia z góry, z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.



Według nieoficjalnych doniesień, Nvidia zapłaciła już TSMC 1,64 miliarda dolarów, a w 1. kwartale 2022 roku zapłaci 1,79 miliarda dolarów za wafle z chipami Ada Lovelace które będą dostarczane od około połowy 2022 roku. Umowa obu firm ma być zawarta obecnie na okres 4 kwartałów i opiewać na kwotę 6,9 miliarda dolarów, z możliwością jej przedłużenia na kolejne kwartały.



Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu w sieci pojawiły się też informacje o dość trudnych negocjacjach Intela i TMSC na temat produkcji 5nm i 3nm chipów, w trakcie których także Intel otrzymał od TSMC informacje o konieczności zapłaty z góry za produkcję jego chipów przez TSMC.



