Wtorek 4 stycznia 2022 GeForce RTX 3050, RTX 3070 Ti 16GB i RTX 3080 12 GB zaprezentowane

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:26 Poza flagową kartą graficzną GeForce RTX 3090 Ti, Nvidia przedstawiła dziś trzy nowe kart graficzne dla komputerów stacjonarnych. Najciekawszą nowością może być GeForce RTX 3050, który trafi do sklepów 27 stycznia w cenie 249 USD. Jest to karta wyposażona w 8GB pamięci GDDR6 14 Gbps ze 128-bitową magistralą (przepustowość 224 GB/s) oraz chip GA106 (ten sam co w GeForce RTX 3060) ale z liczbą aktywnych bloków SM zmniejszoną z 28 do 20, co przekłada się na dostępność 2560 rdzeni CUDA. Karta powinna oferować około 2/3 wydajności modelu GeForce RTX 3060. Poza tym Nvidia poszerzyła ofertę o GeForce RTX 3070TI z 16 GB pamięci oraz GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci.



GeForce RTX 3070TI 16 GB poza pamięcią o dwukrotnie większej pojemności nie różni się niczym od dotychczasowego GeForce RTX 3070 Ti 8GB.



GeForce RTX 3080 12 GB otrzymał o 3 procent więcej rdzeni CUDA - 8960 zamiast 8704, oraz szerszą magistralę pamięci, przez co jej przepustowość wzrosła z poziomu 760 GB/s do poziomu 912 GB/s - takiego samego jak w GeForce RTX 3080 Ti.









