Sukces reklamy cyfrowej dzięki Digital Signage

Czym jest omnichannel?

Omni-channel to rodzaj strategii, która całkowicie dostosowuje się do potrzeb i przyzwyczajeń klienta. Ten typ strategii wykorzystuje wszystkie kanały komunikacji, aby przykuć uwagę konsumenta. Zaletą tej strategii jest to, że zawsze można ją wdrożyć w każdym kanale komunikacji, bez konieczności ograniczania się do jednego.



Omni-channel pozwala klientom wybrać kanał informacyjny, który najbardziej im odpowiada. Jaka jest korzyść? Konsument może wybrać medium, z którego będzie korzystał, aby mieć lepsze doświadczenia zakupowe.



Czym jest Digital Signage?

Digital Signage to cyfrowa technologia, która jest środkiem komunikacji polegającym na emitowaniu treści multimedialnych za pomocą ekranów umieszczonych w różnych miejscach, zarówno w kampaniach reklamowych typu outdoor, jak i indoor.



Digital Signage jest wykorzystywany już w niemalże każdej branży i służy do nadawania spersonalizowanych treści związanych z marką. Zazwyczaj zarządzanie tymi treściami odbywa się za pomocą oprogramowania CMS takich jak platforma easyscreen.tv, które pozwala na zdalne tworzenie i planowanie filmów oraz przesyłanie ich na ekrany w czasie rzeczywistym.



Jak Digital Signage jest wykorzystywany w omni-channel?

Sklepy, które posiadają ekrany reklamowe LED, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, prezentują na nich treści marketingowe np. promocje. Aby działanie było skuteczne prezentowane materiały powinny być zgodne z zainteresowaniami swoich konsumentów. Kiedy klient widzi wyświetlane treści na ekranach LED podejmuje decyzję o dalszym pozyskiwaniu informacji na temat który go zaciekawił, lecz innym kanałem. Przykładowo, po przyjściu do domu klient decyduje się wejść na stronę sklepu, w którym zobaczył reklamę produktu i dokonuje zakupu online.



Digital Signage, jest to jeden z kanałów komunikacji, który najbardziej ukierunkowuje konsumentów na dokonanie zakupu. Nie mnie jednak trzeba pamiętać o tym, że aby ta strategia zadziałała, wszystkie Twoje kanały muszą być ze sobą połączone. W innym wypadku nie osiągniesz założonych celów.



W jakich branżach można wdrożyć omni-channel?

Omni-channel może wystąpić we wszystkich branżach: opiece zdrowotnej, handlu detalicznym, biurowcach, edukacji, sporcie, rekreacji, HoReCa i wielu innych. Sektor detaliczny jest obecnie sektorem, który w największym stopniu wykorzystuje tę strategię.



Korzyści z omni-channel dla reklamy cyfrowej

Jak już wspomnieliśmy, omni-channeling umożliwia stworzenie relacji między firmą a klientem, ponieważ pozwala klientowi wybrać kanał, przez który chce być informowany.



Wdrożenie strategii omni-channel przynosi dwie korzyści:

● Wzmacnia wizerunek marki - omnichannel ułatwia i wzmacnia doświadczenie klienta, prowadząc do zakupu. Jeśli tylko klient poczuje, że jego doświadczenie zakupowe było pozytywne, będzie wracał, wzmacniając w ten sposób dobre imię marki.

● Zwiększa wydajność - ta strategia sprawi, że będziesz bardziej produktywny, ponieważ pozwoli Ci uzyskać kontrolę nad absolutnie każdym działaniem, które chcesz podjąć.



