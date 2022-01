Piątek 31 grudnia 2021 Digital Signage w Polsce w 2022. Trend a sukces Twojej firmy

Autor: materiały partnera | 10:57 Digital signage to środek komunikacji polegający na emisji treści multimedialnych za pomocą ekranów. Jest on wykorzystywany do nadawania spersonalizowanych treści związanych z marką. Zazwyczaj zarządzanie tymi treściami odbywa się za pomocą oprogramowania CMS, które pozwala na zdalne tworzenie i planowanie oraz przesyłanie ich na ekrany w czasie rzeczywistym.











Co nowego w Digital Signage w 2022 roku?

Ważną zmianą w Digital Signage na rok 2022 jest to, że wielu dostawców wyświetlaczy zdało sobie sprawę, że rynek Digital Signage rośnie i stawiają na dołączenie do niego.



Tak jest w przypadku Samsunga, który w nadchodzącym roku stawia na swoje rozwiązanie Magic Info, czyli sposób na zintegrowanie tworzenia i zarządzania treścią dla Digital Signage na ekranach.



Z drugiej strony, platformy takie jak Easyscreen.tv , z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania podobnego do tego, które właśnie stworzył Samsung, są również silnym graczem z branży Digital Signage na rynku polskim.



Dlaczego warto stosować Digital Signage w 2022 roku?

Digital Signage to metoda reklamowa roku 2022. Jest to opłacalne rozwiązanie, aby zawsze wyświetlać aktualne treści w Twojej firmie. Jest to najlepszy sposób, aby zaangażować i zabawiać klientów, a także zwiększyć sprzedaż bez nadmiernych wydatków. Jest to metoda reklamy, która będzie zwiększać swoją popularność w nadchodzącym roku.



Na przykład, wyobraź sobie, że masz sieć sklepów i chcesz opublikować ofertę flash. Drukowanie plakatów i znaków do umieszczenia we wszystkich sklepach nie jest zbyt efektywne, ponieważ wymaga to planowania, kosztów papieru i druku, a w końcu plakaty i tak wylądują w koszu. Alternatywą dla plakatów czy bilboardów jest platforma taka jak Easyscreen.tv, dzięki której w łatwy sposób możesz stworzyć ciekawy materiał wideo i wyświetlić go na ekranach we wszystkich swoich sklepach, bez dodatkowych kosztów.



Dzięki Digital Signage możesz wyświetlać na ekranach co tylko chcesz. Mogą one służyć do informowania o czymś ważnym klientów, bądź pracowników, do wyświetlania promocji, informacji o produkcie, wiadomości dnia lub pogody, do wskazywania drogi w bydynkach, do motywowania pracowników za pomocą wyświetlania wyników sprzedażowych, do wyświetlania menu i wiele wiele innych rozwiązań.



Typy wyświetlaczy dla Digital Signage w 2022



Istnieje wiele rodzajów ekranów do Digital Signage, dlatego też to jaki użyjemy zależy od celu jaki chcemy osiągnąć. Nie mniej jednak należy pamiętać o tym, że do Digital Signage nie możemy użyć zwykłego telewizora, gdyż nie jest on przystosowany do wymagań użytku komecyjnego.



Przykłady specjalnych ekranów do Digital Signage:

● Tablety: Mogą być używane jako małe ekrany do sal konferencyjnych lub jako ekrany POS (point of sale). Umożliwiają dużą mobilność i różnorodność miejsc, w których można je umieścić.

● Totemy: Pionowe ekrany, umieszczone na podporach, o różnych rozmiarach. Jest to skuteczny sposób, jeśli chcesz, aby Twoje treści były widoczne, w miejscach takich jak centra handlowe, firmy lub obszary miejskie.

● Ekrany LED: Mogą one mieć różne rozmiary i mogą być używane jako wewnętrzne lub zewnętrzne ekrany reklamowe. Zewnętrzne wyświetlacze LED, w przeciwieństwie do wewnętrznych, mają jaśniejsze ekrany, wewnętrzną i zewnętrzną ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, różne opcje łączności oraz solidniejsze zabezpieczenia fizyczne i przed hakerami.

● Ściany wideo: "TV wall" to ściana utworzona z ekranów. Połączenie kilku ekranów pozwala na uzyskanie gigantycznego ekranu do wyświetlania treści o dowolnym kształcie.

● Urządzenia interaktywne: Digital signage może być również interaktywny. Dzięki zastosowaniu urządzeń z funkcjami interakcji, uzyskuje się większą więź z odbiorcami i większe zaangażowanie.



5 szybkich pomysłów na wykorzystanie Dgital Signage

● Zapewnij sobie sprzedaż prezentując cały swój asortyment! Połącz swoją stronę internetową z fizycznym sklepem. Umieść ekrany pokazujące katalog online.

● Zapewnij swoim klientom rozrywkę, gdy czekają w kolejce. Jeśli prowadzisz biznes, który wymaga poczekalni lub pracy na zmiany (np. gabinet lekarski, kancelaria prawna, itp.), możesz wykorzystać ekrany do wyświetlania treści, które rozbawią i umilą klientom oczekiwanie.

● Połącz różne biura za pomocą kamery na żywo, aby komunikować się z pracownikami w bardziej spersonalizowany sposób, bez konieczności przebywania z nimi fizycznie.

● Stwórz multimedialne doświadczenie w swojej firmie. Połącz swoje sieci społecznościowe, poproś swoich klientów o użycie hashtagu i spraw, aby poczuli się częścią tej akcji, widząc swoje treści udostępniane na ekranach.



Jak widać, istnieje wiele zastosowań Digital Signage, które mogą być przydatne dla Twojej firmy. Chodzi o to, aby dowiedzieć się, jaki wykorzystać Digital Signage, aby pomógł nam w zwiększeniu sprzedaży i zdobyciu lojalności klientów.



