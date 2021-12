Piątek 31 grudnia 2021 Przegląd urządzeń Fritz! - kolorowa żarówka LED oraz pilot sterowania

Autor: Adam | 12:37 Dziś przyjrzymy się bliżej dwóm urządzeniom AVM z segmentu Smart Home - mowa o żarówce LED FRITZ!DECT 500 oraz wielofunkcyjny przycisk FRITZ!DECT 440 wyposażony w wyświetlacz typu e-papier z dużym kontrastem. Do ich zarządzania konieczny jest router FRITZBox, a potem można już sterować także z aplikacji, telefonu DECT czy właśnie z inteligentnego przycisku. W ofercie gadżetów Smart Home firma AVM miała wcześniej tylko gniazdka, od tego roku dołączyły także żarówka, przycisk oraz termostat. Zapraszamy do przeglądu żarówki i przycisku.





Inteligentna żarówka LED FRITZ!DECT 500



Zaczynamy od żarówki LED, która posiada oznaczenie FRITZ!DECT 500. Jest to inteligentna żarówka, jak przystało nazywać oświetlenie, którym zawiera dodatkowe funkcje i możliwość zdalnego sterowania za pomocą innych urządzeń. Żarówka DECT 500 to lampka z wintem typu E27 (popularnie zwany ten grubszy), która potrafi świecić kolorowym oraz białym światłem o różnych temperaturach barwowych. Do jej obsługi konieczny jest specjalny router firmy AVM, czyli FRITZBox z obsługą standardu bezprzewodowego DECT i system FRITZ!OS (od wersji 07.20). My sprawdzaliśmy żarówkę na routerze FRITZBox 7490 w wersji FRITZ!OS 07.29. Na początek kilka zdjęć poglądowych naszej lampki.







Żarówkę po zainstalowaniu możemy kontrolować z poziomu routera, aplikacji FRITZ!App a także jeśi posiadamy przez telefon FRITZ!Fon. Można także sterować niż za pomocą inteligentnego przycisku FRITZ!DECT 440, którego omówimy po żarówce. Z poziomu routera mamy najwięcej możliwości zarządzania żarówką. Z tego poziomu możemy zaktualizować oprogramowanie żarówki oraz ustawić usługę Push Service, która przesyła regularnie lub w przypadku ważnych zdarzeń wiadomość e-mail z informacjami na temat statusu urządzenia. Mamy zarządzanie kolorem - 36 odcieni popularnych kolorów oraz 9 białych o różnych temperaturach barwowych. Możemy także zmienić w procentach intensywność świecenia. Można także określić, czy po ponownym uruchomieniu (np. po automatycznej aktualizacji lub awarii w dostawie prądu) żarówka ma zostać włączona lub wyłączona, czy ma pozostać ostatni status.











Sporo możliwość mamy w zakładce "Automatyczne przełączanie" w routerze przy żarówce. Funkcja "Timer aktywny" umożliwia włączanie/wyłączanie sekwencji światła dla łatwiejszego budzenia się i zasypiania. To ustawienie pozwala sterować włączaniem i wyłączaniem wszystkich automatycznych przełączników. Sekwencja oświetlenia z naturalną barwą światła symuluje wschód lub zachód słońca, aby na przykład umożliwić stopniowe budzenie i zasypianie. Przez 15 minut intensywność światła powoli się zwiększa, umożliwiając naturalne budzenie się. Z kolei przez 15 minut intensywność światła powoli się zmniejsza, umożliwiając relaks i zaśnięcie. Można również zaprogramować harmonogram pracy świecenia żarówki podzielony na godziny i dni tygodnia. Jest również wybór ustawiania pracy żarówki w następujący sposób:



• W dni robocze - Włącz tę funkcję, jeśli urządzenie Smart Home ma być przełączane w różny sposób w różne dni tygodnia. Kliknij na kolor trybu pracy, dla którego chcesz określić godziny w ramach sterowania czasowego. Następnie zaznacz grafikę wybranego okresu przez kliknięcie i przeciągnięcie.



• Codziennie - wybierz tę opcję, jeśli urządzenie Smart Home ma być codziennie przełączane o tej samej godzinie



• Przypadkowo - Wybierz tę opcję, jeśli w ustalonym okresie urządzenie Smart Home ma przełączać się z przypadkową częstotliwością.



• Countdown - Po każdym ręcznym włączeniu urządzenie Smart Home pozostaje włączone przez podany czas. Po upływie tego czasu urządzenie Smart Home zostanie automatycznie wyłączone. Po każdym ręcznym wyłączeniu urządzenie Smart Home pozostaje włączone przez podany czas. Po upływie tego czasu urządzenie Smart Home zostanie automatycznie włączone.



• Rytmicznie (początek - stan włączony) - Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie Smart Home ma włączać się i wyłączać w rytmicznych odstępach.



• Jednorazowo - Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie Smart Home ma zostać włączone lub wyłączone jednorazowo.



Tryb astronomiczny - Urządzenie Smart Home może automatycznie włączać się o wschodzie i zachodzie słońca. W celu obliczenia godziny wschodu i zachodu słońca w danej lokalizacji należy podać informacje o stopniu długości i szerokości geograficznej. Automatyczne określenie pozycji przez przeglądarkę internetową (czynność może potrwać kilka sekund). Aby skorzystać z automatycznego określania pozycji przez przeglądarkę, należy uzyskać dostęp przez https://fritz.box.



Kalendarz - Aby korzystać z tej funkcji, należy utworzyć oddzielny kalendarz Google dla tego urządzenia Smart Home. Aby nastąpiło przełączenie, należy wpisać w kalendarzu Google nowy termin. Aby urządzenie Smart Home zostało włączone, wpis w kalendarzu musi nazywać się „wł.”, aby urządzenie wyłączyło się, konieczny jest wpis „wył.”(bez rozróżniania małych i wielkich liter).







Tyle jeśli chodzi o zarządzanie żarówki z poziomu routera. Można także łatwo zarządzać z aplikacji FRITZ!App. Za jej pomocą można wybrać jeden z dziewięciu poziomów barwowych bieli oraz ustawić jeden z dwunastu kolorów. Jak klikniemy na dany kolor, to jeszcze pokażą się dodatkowo dwa kolory o mniejszym i większym nasyceniu. Można także wybrać kolor z kuli barwowej, takiej funkcji nie ma w routerze. Jest też oczywiście możliwość ustawienia intensywności świecenia suwakiem. W aplikacji przy ustawieniach bieli, mamy informacje czy światło jest ciepłe/zimne oraz podany poziom w Kelvinach (od 2700K do 6500K).



Można także zarządzać żarówką z poziomu telefonu DECT oraz za pomocą inteligentnego przycisku FRITZ!DECT 440. Możemy tak skonfigurować przycisk, że z jego poziomu będzie możliwość włączenia/wyłączenia żarówki. Przycisk też pokazuje w procentach poziom intensywności świecenia. Nie ma możliwości dodania różnych profili kolorów czy poziomu bieli i przypisania ich do konkretnych przycisków. Żaróweczka spełnia swoją rolę inteligentnej i umila pracę różnymi barwami. Na koniec cena - FRITZ!DECT 500 wynosi 149 zł oraz specyfikacja techniczna.



Żarówka LED FRITZ!DECT 500:



• Źródło światła LED z inteligentnym sterowaniem, dające światło białe lub kolorowe

• Pełne spektrum kolorów do indywidualnych potrzeb oświetlenia

• Bezstopniowe przyciemnianie (806 lumenów)

• Zakres kolorów: od ciepłej do zimnej bieli (2700 – 6500 K)

• Sterowanie za pomocą aplikacji FRITZ!App, FRITZ!Fon i przeglądarki

• Połączenie z domową siecią za pomocą szyfrowanego protokołu bezprzewodowego DECT ULE

• Gwint żarówki typu E27

• Klasa efektywności energetycznej A+, 1-9 W

• Automatyczne aktualizacje z nowymi funkcjami

• Pobór mocy przy włączeniu: 9,4 W

• Pobór mocy w stanie czuwania: 0,5 W

• Kąt promieniowania: 200°

• Długość funkcjonowania L70B50: 15000 h

• Wymagania systemowe: FRITZ!OS 7.20.





inteligentny przycisk FRITZ!DECT 440



Drugim omawianym dziś urządzeniem jest czterofunkcyjny przycisk FRITZ!DECT 440 z wyświetlaczem w technologii e-papier. Służy on do włączania i wyłączania różnych urządzeń Smart Home marki FRITZ!, pojedynczo lub w grupach, a także do aktywacji szablonów Smart Home. Przycisk jest dostosowany do każdego z routerów FRITZ!Box ze stacją bazową DECT i łączy się za pośrednictwem bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej DECT ULE. Zobaczmy jak się prezentuje na zdjęciach.







FRITZ!DECT 440 jest można powiedzieć pilotem zdalnego sterowania do urządzeń Smart Home w sieci. Użytkownik może wybrać 12 urządzeń FRITZ! lub grup urządzeń i za pomocą czterech klawiszy na FRITZ!DECT 440 przełączać i sterować nimi. W ten sposób można na przykład przełączać sprzęty podłączone do inteligentnych gniazdek FRITZ!DECT 200 i 210, regulować temperaturę w pomieszczeniu poprzez termostat FRITZ!DECT 301, czy stworzyć przytulną atmosferę ściemniając żarówkę FRITZ!DECT 500. Możemy tak skonfigurować przycisk, że z jego poziomu będzie możliwość włączenia/wyłączenia żarówki. Przycisk też pokazuje w procentach poziom intensywności świecenia. Można za pomocą przycisku zmieniać ściemniać/rozjaśniać żarówkę w krokach co 10%. Nie ma możliwości dodania różnych profili kolorów czy poziomu bieli i przypisania ich do konkretnych przycisków.



Przycisk jest ergonomiczny, zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę urządzeń (żarówek, gniazdek i termostatów) a do tego może być instalowany w dowolnym miejscu w pomieszczeniu dzięki mocowaniu ściennemu za pomocą magnesu. Producent dodał też do opakowania specjalną podkładkę z taśmą do przyklejenia do ściany oraz ewentualnie. jeśli będzie potrzeba kołki rozporowe do mocniejszego zamontowania przycisku na ścianie. Wyświetlacz e-paper jest bardzo czytelny i na bieżąco informuje o temperaturze i wilgotności powietrza w miejscu ustawienia. W ciemności jednak nic nie zobaczymy, bo wyświetlacz e-paper nie posiada podświetlania. Temperaturę pokazuje z dokładnością do 0,5°C, zaś wilgotność pokazywana jest w procentach. Jeśli poziom wilgotności jest poniżej 40RH% na ekranie pojawia się smutna buźka.









Niemiecki język przy informacji o zmianach w nowym oprogramowaniu dla FRITZ!DECT 440





Zarządzanie przyciskiem możliwe jest z poziomu routera FRIRZ!Box lub aplikacji FRITZ!App. Wadą przycisku jest to, że komunikaty na nim wyświetlane są tylko w języku niemiecki, a także np. przy zmianach podczas aktualizacji oprogramowania, podane są one w języku niemieckim. Przydała by się lokalizacja co najmniej do języka angielskiego. Na szczęście samo zarządzenie przyciskiem w routerze FRITZ!Box jest już dostępne po polsku. W ogólnych ustawieniach możemy przyporządkowywać przyciski poprze kreator konfiguracji w interfejsie użytkownika. FRITZ!DECT 440 posiada cztery wskaźniki.

Na wskaźnikach 1 do 3 można przyporządkować każdemu przyciskowi głównemu jedną funkcję. Wyświetlenia wskaźników można następnie zmieniać poprzez krótkie wciśnięcie przycisku. Ustawiony na stałe wskaźnik “Temperatura” automatycznie przejmuje przyporządkowanie przycisku skonfigurowane we wskaźniku 1.







Z kolei w zakładce "Temperatura i wilgotność powietrza" można prześledzić informacje na temat zmian mierzonej temperatury w przeciągu ostatnich 24 godzin. Szkoda że dane nie są gromadzone na dni i miesiące. Jest tylko informacja z ostatnich 24 godzin. Te same informacje na temat temperatury i wilgotności powietrza są dostępne z poziomu aplikacji FRITZ!App na smartfony.







Sugerowana cena detaliczna FRITZ!DECT 440 wynosi 249 zł. Urządzenia są dostępne w Polsce w oficjalnym sklepie marki FRITZ! na Allegro. Na koniec dane techniczne FRITZ!DECT 440:



Przycisk FRITZ!DECT 440

• Pilot zdalnego sterowania do inteligentnej sieci domowej

• Cztery konfigurowalne przyciski do wygodnej obsługi terminali Inteligentnego domu FRITZ! Smart Home

• Wyświetlacz typu e-papier

• Czujnik temperatury do zarządzania sterownikiem grzejnika FRITZ!DECT 301

• Czujnik wilgotności

• Włączanie/wyłączanie terminali FRITZ!DECT 200 i FRITZ!DECT 210, pojedynczo lub w grupach

• Możliwość zastosowania z dowolnym routerem FRITZ!Box, wyposażonym w bazę DECT, za pośrednic-twem technologii DECT ULE

• Potwierdzenie naciśnięcia przycisku diodą LED

• Przyjazne, praktyczne wzornictwo

• Zastosowania przenośne lub stacjonarne

• Montaż w dowolnym miejscu za pomocą magnetycznego mocowania

• Wymiary: 69 x 69 x 18 mm

• Masa: 75 g

• Maksymalna moc nadawania: 250 mW

• Zasięg sieci bezprzewodowej: do 40 m wewnątrz budynku

• Wymagania systemowe: FRITZ!OS 7.10 lub nowszy.







