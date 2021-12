Piątek 31 grudnia 2021 ASUS przygotował adapter pozwalający użyć pamięci DDR4 zamiast DDR5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:42 (1) Niedobory i wysokie ceny pamięci DDDR5 to jeden z problemów dla osób zdecydowanych na zakup najnowszych podzespołów komputerowych i procesorów Intel Core 12. generacji. Za niskie dostawy pamięci DDR5 odpowiadają braki układów scalonych PMIC (Power Management Integrated Circuit) i VRM (Voltage Regulator) , które zarządzają poborem energii elektrycznej oraz napięciem zasilania i taktowaniem modułów. Na problem postanowiła odpowiedzieć firma ASUS, która wykorzystała pomysł znany z przeszłości, i opracowała adapter pozwalający zamontować pamięci DDR4 zamiast DDR5.



Adapter powinien być dostępny w sprzedaży w 1. kwartale 2022 roku. Zasadniczą wadą wersji przedprodukcyjnej wydaje się dość duża wysokość, ale ASUS obiecuje, że do sprzedaży trafi model przeprojektowany i mający mniejszą wysokość.







Brawo! (autor: henrix343 | data: 31/12/21 | godz.: 12:17 )

Tylko trzeba pamiętać że nie pod każde chłodzenie wejdą takie adaptery. Ale sam pomysł bardzo dobry (jeżeli cena będzie przystępna). Sam kupuje pamięci wyłącznie do laptopa i korzystam z adapterów (ddr4, ddr4) aby zasilić PC. Taki sam adapter mam na kartę graficzną, tylko że wtedy laptop musi być "kadłubkiem" czyli mieć osobno proca kartę pamięci a nie ze wszystko jest wklejone/wlutowane w płytę (laptopy ze względu na chora cenę bardziej dla entuzjastów i profesjonalistów). Jak by jeszcze twoje pc nie jebało jeklamy a cistkach na całą stronę to może przedstawiłbym wam więcej patentów ale tak jak redakcja idzie w stronę portalu jak wszystkie kosztem użytkownika, to niech sama szuka.



