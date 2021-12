Piątek 31 grudnia 2021 Ryzen 9 6980HX, 6900HX, 6800H - nieoficjalna specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:34 Już za kilka dni powinny oficjalnie zadebiutować nowe procesory AMD Ryzen serii 6000 dla komputerów przenośnych, znane do tej pory pod nazwą kodową Rembrandt. Będą one produkowane w litografii 6nm od TSMC i wyposażone w 8 rdzeni ZEN3, układ graficzny z architekturą RDNA 2 oraz kontroler pamięci DDR5 i LPDDR5. W sieci właśnie pojawiła się nieoficjalna specyfikacja procesorów Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, i Ryzen 9 6800H. W porównaniu do poprzedników z serii 5000 maja one zaoferować nie tylko wyraźnie wyższą wydajność zintegrowanej grafiki, ale też troche wyższą wydajność CPU.



To za sprawą produkcji w 6nm litografii o trochę lepszych parametrach, która pozwoli podnieść taktowanie rdzeni ZEN 3. Ryzen 9 6980HX ma mieć taktowanie Boost wynoszące 5,0 GHz, Ryzen 9 6900HX wynoszące 4,9 GHz, a Ryzen 9 6800H wynoszące 4,7 GHz. To wartości o 200-300 MHz niż w modelach obecnej generacji.



Więcej informacji o tych procesorach poznamy już za kilka dni podczas konferencji AMD na targach CES. Z nieoficjalnych informacji wynika, że AMD wraz z tymi procesorami zaprezentuje też laptopową kartę graficzną Radeon RX 6850M - opartą na chipie Navi 22 wytwarzanym w litografii 6nm i oferującą wyższą wydajność od dotychczasowego Radeona RX 6800M



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.