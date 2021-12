Piątek 31 grudnia 2021 Karty Intel ARC w sprzedaży pod koniec marca 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:03 W 2022 roku Intel planuje wprowadzić do sprzedaży swoje długo przygotowywane karty graficzne o nazwie ARC. Producent kazał nam na nie czekać naprawdę długo - przypomnijmy że prace Intela nad własnymi kartami graficznymi rozpoczęły się jeszcze w 2017 roku, a sama architektura graficzna Xe była gotowa już w 2019 roku i znalazła zastosowanie w laptopowych procesorach Ice Lake-U. To dawało nadzieję, że deskpotowe kart graficzne Intela z architekturą Xe pojawią się niedługo później. Tak się jednak nie stało, aż w końcu, po wielu miesiącach oczekiwania, latem 2021 roku Intel ogłosił, że jego karty graficzne o nazwie ARC trafią na rynek w 1. kwartale 2022 roku.



Teraz okazuje się, że wbrew nieoficjalnym doniesieniom o opóźnieniu tej premiery, termin jednak uda się dotrzymać.



Z informacji pochodzących ze źródeł zbliżonych do producentów kart graficznych i dystrybutorów wynika, że Intel powiadomił ich o premierze swoich kart z serii ARC w marcu 2022 roku, i ich prawdopodobnej dostępności pod koniec tego miesiąca.



Przypomnijmy, że karty Intel ARC będą wyposażone w chipy GPU o nazwie Alchemist z architekturą XE-HPG 1. generacji, wytwarzane w 6nm litografii przez TSMC (powierzchnia około 395 mm2). Najbardziej wydajne z nich będą dysponować 16 GB pamięci GDDR6 oraz 512 jednostkami wykonawczymi, i według dotychczasowych przecieków powinny oferować wydajność nie niższą niż Radeon RX 6700 XT i GeForce RTX 3060 Ti.



