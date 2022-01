Poniedziałek 3 stycznia 2022 AMD: finalizacja przejęcia Xilinx w 1. kwartale 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 14:31 (1) Pod koniec 2020 roku firma AMD poinformowała o zawarciu umowy na przejęcie Xilinx - jednego z największych producentów układów scalonych typu FPGA (field-programmable gate arrays). Transakcja opiewająca na kwotę 35 miliardów dolarów, płatną w postaci akcji AMD, miała zostać sfinalizowana do końca 2021 roku. To się jednak nie udało, a formalne przejęcie Xilinx przez AMD odnotuje pewne opóźnienie. Producent poinformował właśnie, że będzie to maksymalnie 3 miesiące, a cała transakcja zostanie zamknięta jeszcze w 1. kwartale 2022 roku.



Nieoficjalnie powodem opóźnienia transakcji jest znaczny wzrost wartości akcji AMD w 2022 roku, w efekcie którego nastąpiła próba zmiany ustalonego pod koniec 2020 roku parytetu wymiany wynoszącego 1,7234 akcji zwykłych AMD za każdą akcję zwykłą Xilinx.





Przypomnijmy, że dotychczasowi dyrektorzy generalni Xilinx zostaną wiceprezesami AMD, a transakcja zostanie sfinalizowana poprzez wymianę akcji obecni akcjonariusze AMD będą posiadać 3/4 akcji połączonej spółki, podczas gdy akcjonariusze Xilinx będą posiadać około 1/4 akcji połączonej spółki. Transakcja ma zostać uznana za wolną od podatku reorganizację dla celów federalnego podatku dochodowego w USA.



Połączona firma wykorzysta możliwości obejmujące niektóre z najważniejszych segmentów rozwoju branży, od centrów danych po gry, komputery osobiste, komunikację, motoryzację, przemysł, lotnictwo i obronę.



„Przejęcie firmy Xilinx to kolejny etap w naszej drodze do ustanowienia firmy AMD jako lidera w branży wysokowydajnych komputerów i preferowanego partnera dla największych i najważniejszych firm technologicznych na świecie” - powiedziała prezes i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su. „To naprawdę fascynująca kombinacja, która stworzy znaczącą wartość dla wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy AMD i Xilinx, którzy skorzystają z przyszłego wzrostu i potencjału wzrostowego połączonej firmy. Zespół Xilinx jest jednym z najsilniejszych w branży i cieszymy się, że możemy powitać ich w rodzinie AMD. Łącząc nasze światowej klasy zespoły inżynierów i głęboką wiedzę w tej dziedzinie, stworzymy lidera branży z wizją, talentem i skalą, które pozwolą zdefiniować przyszłość wysokowydajnych komputerów ”.



„Cieszymy się, że dołączamy do rodziny AMD. Nasze wspólne kultury innowacji, doskonałości i współpracy sprawiają, że jest to idealne połączenie. Razem będziemy prowadzić nową erę wysokowydajnych i adaptacyjnych komputerów” - powiedział Victor Peng, prezes i dyrektor generalny Xilinx. „Nasze wiodące układy FPGA, adaptacyjne układy SoC, akceleratory i rozwiązania SmartNIC umożliwiają wprowadzanie innowacji od chmury po urządzenia brzegowe i końcowe. Umożliwiamy naszym klientom szybsze wdrażanie zróżnicowanych platform na rynek z optymalną wydajnością i wydajnością. Współpraca z AMD pomoże przyspieszyć rozwój naszej działalności w zakresie centrów danych i umożliwić nam zdobycie szerszej bazy klientów na większej liczbie rynków ”.



