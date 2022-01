Poniedziałek 3 stycznia 2022 Athlon Gold 4150 zastąpi Athlon Gold 3150

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:02 Według najnowszych informacji AMD planuje odświeżyć ofertę procesorów budżetowych dla najmniej zamożnych klientów. Dotychczas w segmencie tym oferowany jest procesor Athlon 300GE (2 rdzenie, 4 wątki, grafika Vega 3, taktowanie CPU 3,4 GHz) oraz Athlon Gold 3150 (4 rdzenie, 4 wątki, grafika Vega 3, taktowanie CPU 3,3-3,8 GHz). Obie jednostki to procesory wytwarzane jeszcze w litografii 12nm i dysponujące rdzeniami ZEN 1+, czyli na dzisiejsze czasy są to procesory juz dość leciwe. Dlatego w najbliższych tygodniach do oferty dołączy Athlon Gold 4150, oparty na 7nm rdzeniu Renoir.



Będzie to również procesor 4-rdzeniowy i 4-wątkowy, ale wyposażony w nowocześniejsze i bardziej wydajne rdzenie ZEN 2 o taktowaniu bazowym 3,3 GHz i Turbo 3,8 GHz. Większą wydajnością będzie też dysponował zintegrowany układ graficzny, który otrzyma wyższe taktowanie oraz 5 bloków CU zamiast trzech jak w poprzednim modelu.



Jest całkiem możliwe, że oprócz Athlona 4150 pojawią się inne tanie procesory z serii Ryzen 4000 - nieoficjalne doniesienia wskazują na możliwość debiutu procesorów Ryzen 5 4500 i Ryzen 3 4300 - odświeżonych i wyżej taktowanych wersji dotychczasowych procesorów Ryzen 5 3500 i Ryzen 3 3300X.



